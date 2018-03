Chino Darín: "Las escenas de cama son difíciles"

Buenos Aires. En medio de la denuncia pública de Calu Rivero en contra de Juan Darthés por acoso sexual por “excesos” en las filmaciones de escenas íntimas, el Chino Darín, ex pareja de la actriz, habló sobre el tema. “Las escenas de cama, sean homosexuales o heterosexuales, se correspondan o no con tu gusto propio, en general son siempre difíciles”, lanzó el hijo del reconocido intérprete a un medio español y agregó: “No te dan particular alegría porque te sientes expuesto cuando reproduces momentos íntimos ante un equipo de 70 personas”.