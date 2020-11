Cielo López: convocan a hacer un mural de pedido de justicia en Plottier

En alusión al inicio del juicio por femicidio de Cielo López que comenzó recién ayer en la Legislatura de la Provincia y que se vio retrasado producto de la pandemia.

“Consideramos que es importante movilizar a la población de Plottier a través de un mural. La situación violencia hacia la mujer no ha cesado. Las estadísticas han aumentado. Tenemos una mujer muerta por femicidio prácticamente por día y la gran preocupación de que los presupuestos para la atención de mujeres que denuncian violencia siguen siendo muy escasos”, enfatizó Suppicich.

Dijo que es “imposible” para una mujer, que denuncia violencia de género, alquilar un lugar donde resguardarse de su agresor con un monto que está entre los 8 mil y los 10 mil pesos.

La ex legisladora señaló que desde hace tiempo las organizaciones de mujeres exigen a los organismos gubernamentales un aumento del presupuesto para atender los casos de violencia hacia la mujer. Sostuvo que a pesar de que los gobiernos han “endulzado” los oídos de las mujeres con muchas Secretarias de la Mujer y Consejos de las Mujeres no se ven grandes cambios en los hechos concretos.

“En la legislatura hay votada una resolución para la instalación inmediata de casas refugio en toda la provincia y no vimos ninguna que se hiciera durante todos estos meses”, puntualizó.

Como Trabajadora Social del Hospital de Plottier dijo que no ha dejado de atender situaciones de violencia hacia las mujeres que quedaron obligadas a recluirse con sus maridos porque no tenían donde ir, durante la cuarentena.

“La pandemia agudizo terriblemente la situación de las mujeres que sufren violencia. Los gobiernos, en términos generales, no han movido el amperímetro y no han puesto presupuesto, que es lo que se reclama. Hemos tenido denuncias de vaciamiento de organismos que atienden casos por las leyes 2302 y 2705, dos leyes históricas de la provincia”, agregó Suppicich.

Al tiempo que recordó que las mismas trabajadoras denunciaron vaciamiento de la línea 148, que está destinada a atender, orientar y colaborar cuando la mujer denuncia una situación de violencia.

Dijo que como Trabajadora Social del Hospital Plottier realizó un acompañamiento de la víctima pero se necesitan los programas municipales y provinciales. “Nos hemos encontrados con muchos limites porque las mujeres no podían concretar irse con sus hijos a vivir a un lugar donde no hubiera riesgo para su vida”, añadió.

Recordó que a principios de año, cuando presentaron el proyecto era para habilitar lugares para pacientes Covid, que no podían hacer aislamiento, “dijimos que era la oportunidad para que las mujeres puedan ir con sus hijos en cualquier situación del día, porque la violencia no tiene horarios. Incluso si no hubiera hecho la denuncia para acompañarla”. Lamentó que llegado noviembre esos refugios aún no se hayan concretado. E indicó que “es una política criminal, hay aumento de situaciones de violencia, de femicidios. Las mujeres quedan dentro de los hogares a merced de su agresor. La pandemia agudizó la situación”, agregó Suppicich.