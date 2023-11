Horóscopo negro: cómo es el lado oscuro de Leo

Horóscopo Negro: las personas nacidas bajo el signo de Leo no toleran compartir el centro de la escena.

Con la posibilidad latente de perder la cabeza si no se les presta atención, los Leo son capaces de traspasar cualquier límite con tal de convertirse en el foco de interés, con el riesgo de terminar en situaciones muy incómodas. Del mismo modo, no es raro que acaben en relaciones tóxicas si no controlan su ego de manera apropiada.