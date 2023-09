"Necesitamos que algo del día a día nos conecte con la sexualidad"

A la hora de explicar cuáles son esas relaciones, esta pionera en llevar la educación sexual a las redes sociales de una manera abierta y lejos del tabú, sostuvo: “El primer punto es la confianza en nosotros mismos y eso ayuda muchísimo al proceso, y el otro punto tiene que ver con el hábito de la escritura que es un poco esa disciplina del escritor de levantarse y escribir que hace que se acostumbre y lo incorpore a su agenda". Ahora bien, según Cecilia Ce con la sexualidad sucede lo mismo: “Necesitamos hacerle esa agenda en el que algo del día a día nos conecte con la sexualidad, y la confianza y el haábito hacen que ese espacio sexual sea seguro”.

Feria del Libro Cecilia Ce-04.jpg Claudio Espinoza

Por otra parte, sostuvo que en el proceso del deseo una cuestión importante “es el fluir”: "Cuando uno escribe esta fluyendo en el proceso y en el sexo tenemos que buscar lo mismo que no es tan fácil pero es un poco lo que buscamos, fluir y conectar con lo sensorial y olvidarnos de la cabeza”, describió.

Además de su libro "Vinculear", en el que promueve a relaciones más amorosas y menos neuróticas, es autora de "Sexo ATR" en el que invita al lector a entender al sexo como libertad y a sacarle un poco el drama y el estigma que arrastra, y "Carnaval toda la vida" en el que apunta a que todas las personas se sientan acompañadas y empoderadas para construir una autoestima sexual que los lleve a vivir experiencias placenteras.

Consultada si se podría vincular el caso de los escritores que piensan en llegar al final de la historia que están escribiendo con el de las personas y el final del acto sexual, la sexóloga explicó: "Cuando se escribe no se está pensando en el final sino que el escritor va escribiendo, uno no tiene el libro escrito en la cabeza antes de empezar a escribir, la escritura te va llevando porque es parte de lo que va creándose y es hermoso. En la cama nos pasa lo mismo. Si en el momento que pensas hacia dónde vas o si tengo que tener un orgasmo o si no le gusta, todo esto obtura cualquier disfrute y si no lo disfrutamos no vamos a seguir haciéndolo". Como sostiene en cada una de sus presentaciones al sexo "hay que hacerle un espacio, dedicarle tiempo, ponerse de acuerdo con el otro, porque cuanto más hay de todo eso es cuando se vuelve hábito y mejora".

Por último afirmó que “no tener sexo es una buena razón para escribir, los desamores y esas cosas son siempre una buena motivación para la escritura”.