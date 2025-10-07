Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este miércoles 8 de octubre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 8 de octubre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este miércoles 8 de octubre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Hechos imprevistos afectarán a su vida en pareja. Buen día para dar comienzo a nuevos negocios. Eluda los cotilleos, sobre todo en el trabajo. La alegría es sinónimo de salud.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Día sembrado de escollos sentimentales. Valore si prefiere enfrentarse a un familiar o perder dinero. Trate de dar ejemplo a sus subordinados. El control de lo que come y el ejercicio le mantendrán en forma.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Muchas posibilidades de afianzar su relación. Las inversiones le serán beneficiosas. Debería dar un giro a su forma de trabajar. No se exceda con los dulces y cuide su alimentación.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Puede obtener lo que quiera de su pareja. Si ahorra, pronto podrá hacer esa compra deseada. En el trabajo, recibirá un merecido reconocimiento. Un buen estado de salud le acompaña en todo momento.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

La familia le dará grandes alegrías. Sus asuntos financieros tienen muy buen aspecto. Aporte un toque personal a los proyectos de su empresa. Día en que se va a encontrar fuerte física y mentalmente.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Llega la serenidad a su complicada relación. La cuenta corriente aumentará considerablemente. Las relaciones con sus compañeros serán cordiales. Esa obsesión por los problemas de salud pasará.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Exigente y algo irascible con sus amigos. Sea más cauto y prudente con el dinero. Vuélquese en nuevos proyectos laborales. Dado su buen ánimo, no se prive de darse un homenaje.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

El amor es algo maravilloso, búsquelo y lo hallará. Intente ahorrar aunque sea poco. Este es el momento de demostrar su valía en el trabajo. Esa pequeña molestia no tiene ninguna importancia.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

En su relación amorosa habrá enfados y reconciliaciones. En sus inversiones tiene que actuar con inteligencia. Es hora de retomar ese proyecto laboral que ha iniciado. El deporte es una fuente para adquirir fuerza.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Inclinación a vivir nuevas experiencias amorosas. Muy buena fortuna en los juegos de azar. Cabeza muy lúcida y con buenas ideas laborales. Camine una hora diaria, aliviará sus calambres.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Los astros le unen a sus seres queridos. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Concentre sus energías en aumentar su productividad. Haga ejercicio y mejorará su humor.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Las continuas discusiones con su pareja no conducen a nada. Oportunidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. Crítica favorable en su actuación profesional. Estado de ánimo sereno que beneficia a su organismo.