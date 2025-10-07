Los celulares más vendidos de 2025: cuál conviene comprar según tus necesidades

Con la llegada de los nuevos modelos premium, el mercado se renueva y surgen dudas sobre cuál ofrece la mejor relación entre precio, rendimiento y cámara.

El listado de los celulares con mejores cámaras del mercado.

El 2025 trajo consigo una nueva generación de celulares de alta gama que ya están disponibles en Argentina. Con diseños más sofisticados, inteligencia artificial integrada y mejoras en batería y fotografía, las principales marcas compiten por conquistar a los usuarios.

Samsung y Apple encabezan el ranking de los celulares más vendidos . Sin embargo, existen varias empresas que compiten fuertemente, e incluso, los superan en apartados y aspectos clave.

En el dinámico y competitivo mercado de celulares de la Argentina, Xiaomi se posicionó como un jugador clave, ofreciendo una amplia gama de dispositivos que cubren distintos segmentos de precio y necesidades.

Los celulares que más conviene comprar

Xiaomi Redmi 14c

Las características principales de este celular, el segundo más vendido en la categoría general de teléfonos móviles de Mercado Libre, son las siguientes:

Precio: alrededor de 000 pesos .

. Pantalla LCD de 88" .

. Cámara delantera de 13Mpx.

Procesador Mediatek Helio G81 Ultra Octa-Core de 2GHz con 16GB de RAM.

Batería de 160 mAh .

. Memoria interna de 256GB.

Resistente a las salpicaduras.

Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.

Resistente al polvo.

Xiaomi Poco C75

Las características principales de este celular, el duodécimo más vendido en la categoría general de teléfonos móviles de Mercado Libre, son las siguientes:

Precio: alrededor de 000 pesos .

. Pantalla de 88" .

. Cámaras delanteras de 13Mpx.

Batería de 160mAh .

. Memoria interna de 256GB.

Con sensor de huella dactilar.

Resistente al polvo.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Las características de este celular, el décimo cuarto más vendido en la categoría general de teléfonos móviles de Mercado Libre, son las siguientes:

Precio: alrededor de 000 pesos .

. Memoria RAM: 8 GB.

Pantalla AMOLED de 67" .

. Cámara delantera de 32Mpx.

Procesador Helio G100-Ultra Octa-Core de 2.2GHz con 8GB de RAM.

Batería de 500mAh.

Memoria interna de 256GB.

Con sensor de huella dactilar

Ranking de celulares con mejores cámaras

Una buena cámara puede ser un factor clave a la hora de elegir un celular. En evolución constante, con múltiples lentes y funciones avanzadas que revolucionaron la forma de tomar fotos y filmar, son parte fundamental de un smartphone. Ahora, una compañía realizó un ranking de teléfonos para determinar cuál tiene la mejor. Y el número uno sorprendió a muchos.

Para DXOMARK, el celular con mejor cámara de la actualidad es el Huawei Pura 80 Ultra. Tras analizar sus características, los especialistas le dieron 175 puntos, marcando un nuevo récord y desplazando de la cima al anterior líder, el Oppo Find X8 Ultra, que obtuvo 169 puntos.

Celulares. Para los especialistas, el celular chino establece un nuevo estándar en fotografía móvil.

Los especialistas destacaron que el celular de la marca china ofrece una calidad de imagen excepcional en cualquier situación. Destaca en el modo foto, con exposiciones brillantes y precisas, incluso en escenas con poca luz, una reproducción del color realista gracias al sensor multiespectral, así como a un sistema de autoenfoque rápido y fiable.

La apertura variable brinda mayor flexibilidad al capturar retratos de grupo, manteniendo la nitidez en todos los planos de profundidad. Los detalles son excepcionales, incluso en condiciones difíciles. El rendimiento del zoom es igualmente impresionante y supera a la competencia en ajustes de teleobjetivo. Las imágenes tomadas con altos niveles de aumento salen con detalles nítidos y colores consistentes.

Con Huawei como líder, el ránking de cámaras de celulares incluye a marcas como Google, Xiaomi y Apple, mientras que gigantes como Samsung y Motorola no pudieron entrar al top ten.

Así quedó la lista de los diez mejores, con su respectivo puntaje: