Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este lunes 6 de octubre

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este lunes 6 de octubre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Pregunta a tu pareja antes de tomar una decisión importante, aunque al final la última palabra sea la tuya, debes tener muy en cuenta sus opiniones. Los pensamientos negativos y la falta de impulso van quedando atrás, consigues ahora encontrar motivaciones suficientes como para seguir adelante. Para alcanzar los objetivos que te has propuesto tienes que superar los miedos injustificados que te acogotan, que no te dejan desarrollar todas tus capacidades.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Distánciate un poco de los problemas y podrás analizarlos con más precisión. Ahora estás demasiado implicado, y los árboles no te dejan ver el bosque. Has trabajado mucho en las últimas semanas y ahora recibes el premio que tanto has deseado. Eso te demuestra que si te esfuerzas, puedes lograr lo que quieras. Resulta difícil conciliar tus necesidades personales con las obligaciones del trabajo, pero has de hacer un esfuerzo por cumplir, al menos, con los mínimos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Normalmente, en el terreno del amor las segundas partes no son demasiado aconsejables, pero puede que en tu caso se pueda dar una excepción. Haz la prueba. Reflexiona todo lo que haga falta sobre el tipo de vida que llevas y llegarás a la conclusión de que las rutinas son tu principal enemigo. Necesitas cambiar. Tómate un buen descanso en el trabajo, o si no puedes, al menos baja un poco el ritmo, porque el cuerpo empieza a notar en serio que no lo cuidas todo lo que deberías.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Tu mente te indica con claridad una dirección y tu corazón parece empujarte justo hacia el lado contrario. El dilema te llevará incluso al borde del insomnio. Necesitas un poco más de agresividad en tus iniciativas, a veces eres demasiado blando y pierdes las posiciones por la mano. Aunque te cueste mucho, puedes hacerlo. Hoy conseguirás lo que necesitas sin apenas esforzarte, pero puedes perderlo con la misma facilidad con la que lo has logrado. Pon atención ante posibles robos.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Si no existe un diálogo profundo es muy difícil que tu relación amorosa vaya a llegar a buen puerto. Al menos en esta fase, no deben existir los secretos. Sin darte cuenta te estás alejando demasiado de las personas que más te quieren y te necesitan. En el ambiente familiar encontrarás la paz que ahora necesitas. Uno de los problemas que te preocupan no tiene valor real, está tan sólo en tu mente. Analiza bien la situación y te darás cuenta de que es sólo una ilusión. No sabes muy bien por qué has hecho una cosa de la que te arrepientes, pero antes de averiguarlo pide perdón a aquellos a quienes hayas hecho algún daño.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Evita cualquier contacto con personas que puedan distorsionar tu actual estado de delicado equilibrio emocional, te ha costado demasiado conseguirlo. Tienes que ser consciente de que en el amor las presiones no son buenas para nadie, debes esperar al momento apropiado para dar pasos hacia delante. Te llegan noticias de una persona alejada en el espacio, pero muy cercana en tu corazón. Te llevarás una sorpresa, pero pronto la asimilarás como muy positiva.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

No digas nada que luego no puedas corregir, huye de las afirmaciones demasiado definitivas, te pueden atar a algo con lo que luego no estarás a gusto. Busca los aspectos positivos de las cosas, siempre hay algo a lo que puedes agarrarte. Mantenerte en una actitud negativa no te ayudará nada a animarte. Las relaciones con uno de tus superiores se vuelven tirantes, procura que eso no afecte a tus aspiraciones profesionales, pero tampoco te dejes pisar sin razón.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Procura no alarmar a las personas que trabajan contigo sobre un asunto que te preocupa, al menos hasta no saber el verdadero alcance de los posibles daños. Las opciones personales de tu pareja pueden entrar hoy en colisión con las tuyas, y eso puede ser el origen de una discusión que puede terminar en un enfado. Las molestias físicas no desaparecen, y no lo harán por el momento. No se trata de nada grave, pero no podrás librarte de ellas en una buena temporada.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Ten un poco más de paciencia y piensa muy bien las decisiones que tomas, porque las consecuencias de todo lo que ahora hagas marcarán mucho tu futuro. Tus relaciones amorosas no atraviesan por un buen momento. Especialmente si no tienes pareja, pasarás bastante tiempo sin una buena oportunidad de encontrarla. Hoy te costará mucho más de lo habitual sacar adelante las tareas pendientes, y terminarás el día más cansado de lo habitual. Reflexiona sobre los motivos.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

A nadie más que a ti corresponde dirigir el timón de tu vida, no te dejes avasallar por nadie, porque nadie tiene autoridad para ponerte condiciones o plazos. Las situaciones tirantes en el seno de la pareja se van suavizando poco a poco con el esfuerzo de las dos partes, pronto recuperaréis el equilibrio perdido. Si tu mayor interés es el de buscar un amor, lánzate hoy a por todas, será un día especialmente apropiado para comenzar relaciones con profundidad. Cuida tu aspecto algo más.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Las situaciones inesperadas siguen alterando tu existencia y estás aprendiendo a mentalizarte de que muchas veces no queda más remedio que adaptarse a las circunstancias. Necesitas nuevos retos en tu vida para manifestar lo que realmente eres. No te duermas y aprovecha todo tu potencial para triunfar. En el amor te puedes encontrar con dificultades. Si lo que necesitas es adelgazar, lo primero que debes hacer es ser consciente de ello. Después, haz que un médico te proporcione una pauta dietética y síguela a rajatabla.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Te enfrentas a un día marcado por los desencuentros y el cansancio que para ti suponen las discusiones. Debes de tomarte tu tiempo antes de tomar decisiones económicas. Tu profesión te ha exigido últimamente sacrificios familiares que nunca antes habías estado dispuesto a realizar. Debes asegurarte la independencia suficiente para que no vuelva a pasar. Antes de decidirte en una compra importante, ten en cuenta los gustos de los que te rodean en tu ambiente familiar. Busca el consenso, no impongas tus opiniones.