La NASA reveló cuál es la reserva de oro más grande conocida: dónde está y cuánto vale

En esta nota, te ofrecemos en detalle el increíble hallazgo realizado por la NASA : ¿dónde se encuentra la reserva de oro más grande conocida hasta el momento?

Actualmente, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos (más conocida como NASA por sus siglas en inglés - National Aeronautics and Space Administration -) registra más de 20 misiones en curso. Y una de ellas dio cuenta de un increíble hallazgo. ¿Dónde se encuentra y qué valor tiene la reserva de oro más grande hasta aquí conocida en el universo?

Fuentes de la NASA advirtieron que si bien esta misión persigue un objetivo científico y no económico, las estimaciones sobre el valor de este descubrimiento son tan altas que, en teoría, si esos recursos se distribuyeran en la Tierra, cada persona sería millonaria. Ni más ni menos…

El asteroide 16 Psyche, ubicado entre Marte y Júpiter, posee la mayor reserva de oro y metales preciosos en el universo. Según lo confirmó la NASA, este asteroide –de más de 200 kilómetros de diámetro- concentra enormes cantidades de oro, hierro y níquel y su riqueza podría alcanzar hasta 700 quintillones de dólares.

Según la NASA, el asteroide 16 Psyche, descubierto en 1852, mide 226 kilómetros de diámetro y se localiza a 370 millones de kilómetros de nuestro hogar. "Hemos visto otros meteoritos que son mayoritariamente metálicos, pero lo que hace único a Psyche es que esté hecho totalmente de hierro y níquel. Lo que hace tan interesante a Psyche y otros asteroides es que se les considera las rocas de formación del sistema solar", afirmó Tracy Becker, científica planetaria del Southwest Research Institute en Texas, Estados Unidos.

De acuerdo a un artículo publicado por la BBC, algunas estimaciones indican que el valor económico total de todos los metales de Psyche podría superar los US$10.000 cuatrillones. Así, teniendo en cuenta que el valor de la economía global en 2019 era de US$142 billones -de acuerdo al portal de datos alemán Statista-, podría decirse que los minerales de Psyche valen unas 70.000 veces más.

Lo cierto es que, diferencia de la mayoría de los asteroides, compuestos de roca o hielo, Psyche tiene entre un 30 % y un 60 % de metales en su interior. Los científicos señalan que 16 Psyche es el núcleo expuesto de un planeta primitivo destruido hace miles de millones de años.

psyche-16-nasa-2056820 El asteroide 16 Psyche, ubicado entre Marte y Júpiter, posee la mayor reserva de oro y metales preciosos en el universo.

En el sitio oficial de la NASA, se describe al asteroide Psyche como rico en metales, aproximadamente tres veces más lejos del Sol que la Tierra. Psique tiene una forma irregular, similar a la de una patata. Si se cortara por la mitad horizontalmente en el Ecuador (imagínense un óvalo aplastado), mediría 280 kilómetros (173 millas) de ancho en su punto más ancho y 232 kilómetros (144 millas) de largo. Su superficie es de 165.800 kilómetros cuadrados (64.000 millas cuadradas).

Asimismo, la NASA sostiene que "los científicos creen que Psyche podría estar compuesto por cantidades significativas de metal procedente del núcleo de un planetesimal, uno de los componentes básicos de nuestro sistema solar".