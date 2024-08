La Tierra no es ni plana ni redonda: la verdadera forma que reveló la ciencia

Según lo definen las enciclopedias, el planeta Tierra es sólo aproximadamente esférico. Por ello, ningún valor único sirve como su radio natural: “Las distancias desde los puntos de la superficie hasta el centro oscilan entre 6353 km (3948 mi) y 6384 km (3967 mi). Varias formas diferentes de modelar la Tierra como una esfera producen cada una un radio medio de 6371 km (3959 mi)”, se define en la obra “Crossing the Olentangy River: The Figure of the Earth and the Military-Industrial-Academic Complex, 1947-1972”, del autor John Cloud (2000).