Esta exótica y nutritiva tendencia aporta ventajas para la salud y es ideal para quienes buscan nuevos sabores.

Ponerle coco rallado al mate: además del sabor, lo recomiendan por estos beneficios

El mate , ese fiel compañero de desayuno, merienda y, en ocasiones, hasta de cena, comenzó de a poco a adaptarse a la búsqueda de sabores innovadores. Ya es común sumarle distintos complementos a la yerba, como menta, boldo, tilo y hierbas serranas. Pero recientemente sorprendió una tendencia que incorpora un producto más vinculado a la repostería: el coco rallado.

De esta manera, la infusión emblemática de Argentina y otros países de América Latina mantiene su toque tradicional, sumando un elemento tan exótico como nutritivo por su aporte a la salud y el bienestar general.

La extraña mezcla surgió principalmente en comunidades jóvenes y en regiones con influencia de la gastronomía saludable, quienes buscan innovar y renovar la bebida con sabores y beneficios novedosos.

mate coco El coco aporta un toque dulce que complementa al sabor amargo de la yerba mate. Foto: instagram @roxanacocina

Las ventajas para la salud de incluir coco rallado en el mate

Conocido por sus múltiples propiedades nutricionales, el coco se consolidó como un superalimento en muchas dietas alrededor del mundo. Sus beneficios incluyen la mejora en la salud cardiovascular, propiedades antimicrobianas, fuente de fibra dietética y un apoyo en la pérdida de peso debido a su contenido en grasas saludables. Cuando se combina con el mate, estos beneficios se potencian y enriquecen la experiencia del consumo.

El coco rallado es rico en ácido láurico, un tipo de grasa saludable que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a reducir los niveles de colesterol LDL (el “malo”). Además, su contenido en fibra favorece la digestión, regula el tránsito intestinal y aporta sensación de saciedad prolongada, ideal para quienes buscan mantener una alimentación balanceada.

También, el aroma y sabor característico del coco aportan una nota dulce y tropical que complementa perfectamente el amargor del mate, generando una experiencia sensorial única y siendo una opción ideal para quienes buscan una alternativa diferente a la hora de disfrutar de la bebida.

mate coco El coco cambia el sabor del mate y aporta beneficios para la salud. Foto: instagram @hierbasdeljardin

Otra ventaja es la versatilidad que el coco rallado ofrece para incorporar en la rutina diaria. No solo se puede agregar en forma de polvo en el agua del mate, sino que también puede usarse en mezclas con otras infusiones o agregarle un toque en la bombilla para mayor intensidad de sabor.

Consejos prácticos para incorporar el coco rallado al mate

Para quienes quieran probar la nueva tendencia, solo se requiere seguir unos pocos pasos sencillos para comenzar:

Elegir el tipo de coco rallado: es recomendable optar por coco rallado natural , preferiblemente sin azúcar y lo más fresco posible para aprovechar al máximo su sabor y nutrientes.

es recomendable optar por , preferiblemente y lo más fresco posible para aprovechar al máximo su sabor y nutrientes. Preparación previa : una opción es tostar ligeramente el coco rallado en una sartén sin aceite para potenciar su aroma y sabor . Esto también ayuda a que el coco libere más suavemente sus aceites esenciales en el mate.

: una opción es en una sartén sin aceite para . Esto también ayuda a que el coco libere más suavemente sus aceites esenciales en el mate. Mezclar con la bombilla: se puede colocar una cucharadita de coco rallado en la base de tu mate antes de poner el agua. La idea es que el agua caliente pase a través del coco, disfrutando su aroma y aprovechando los beneficios en cada mate.

se puede colocar una cucharadita de coco rallado en la base de tu mate antes de poner el agua. La idea es que el agua caliente pase a través del coco, en cada mate. Agregar en la infusión: otra alternativa es preparar una infusión previa con yerba mate, agua, y coco rallado, permitiendo que todos los sabores se mezclen antes de beber.

yerba mate La mezcla es apta solo para aquellos atrevidos que estén dispuestos a probar nuevas experiencias.

Otras tendencias similares en el mundo del mate

La incorporación de ingredientes innovadores al mate no es exclusividad del coco. En los últimos años, crecieron las tendencias que buscan revitalizar esta infusión milenaria. A continuación, algunas de ellas:

Mate con hierbas y especias : añadir hojas de menta, cáscaras de naranja, canela o jengibre potencia sus propiedades digestivas y aromáticas.

: añadir hojas de menta, cáscaras de naranja, canela o jengibre potencia sus propiedades digestivas y aromáticas. Mate con superalimentos: ingredientes como cúrcuma o jengibre aportan beneficios antiinflamatorios y energizantes.

ingredientes como cúrcuma o jengibre aportan beneficios antiinflamatorios y energizantes. Mate con sabores tropicales: el uso de frutas como mango, maracuyá o papaya en infusiones genera un sabor dulce y refrescante.

A partir de estas ideas, cada aficionado puede experimentar y adaptar según su gusto, creando una versión más saludable y exótica de su mate tradicional.