Este año, en cambio, la población humana mundial se calcula en más de 7 mil millones de habitantes, por lo que el sobregiro de la Tierra parece cobrar una importancia aún más trascendental. Es que, en 2019, el Sobregiro es el 29 de julio, que se erige como la fecha más temprana desde que comenzó esta medición hace casi 50 años.

“El 29 de julio, la humanidad habrá utilizado todos los recursos naturales disponibles para todo el año, según la Global Footprint Network (GFN), una organización internacional de investigación que ha sido pionera en la métrica de contabilidad de recursos a través de la Huella Ecológica”, explica el sitio oficial Overshoot Day.

Con estas mediciones, se estima que el total de la población mundial necesita, en la actualidad, 1,7 planetas Tierra para abastecer todas sus necesidades, lo que implica no sólo un grave deterioro del ecosistema sino profundas diferencias en donde algunos sectores de la humanidad sufren grandes deficiencias mientras otros derrochan los recursos disponibles.

“Los costos de este sobregiro ecológico global son cada vez más evidentes en todo el mundo, en forma de deforestación; escasez de agua dulce; la erosión del suelo; pérdida de biodiversidad; y la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que provoca el cambio climático, sequías, incendios forestales y huracanes más severos”, señalaron desde el sitio.

Cuando comenzó a medirse el impacto de la vida humana sobre la naturaleza, en 1970, se estimaba que la población mundial agotaba los recursos disponibles para un año recién el primer día de febrero del año siguiente. Es decir que la naturaleza proveía elementos para sobrevivir por un año y un mes.

Sin embargo, la fecha se adelantó al primero de febrero en pocos años y, para 1974, el sobregiro ya se generaba el 1 de diciembre. En ese año, el hombre ya no lograba pasar un año completo con los recursos que la Tierra puede renovar a lo largo de 365 días.

Con el incremento de la población y el desarrollo acelerado de la industria que se alimenta de recursos naturales, la fecha se adelantó cada vez más. Llegó al 1 de octubre en 1998 y al 1 de agosto en 2012 pero, este año, la fecha es la más próxima conocida.

“El Día del Sobregiro de la Tierra nos recuerda que todos -incluyendo las personas, las naciones y la comunidad global- debemos actuar urgentemente para proteger los bosques, los océanos, la vida silvestre y el agua para lograr un desarrollo sustentable y duradero para las futuras generaciones”, señalan desde el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

Si bien la fecha marca una estadística global, los días son diferentes si se tiene en cuenta un balance de la población y el uso de recursos en cada nación del mundo. Un diario panameño calculó la fecha de sobregiro en América Latina y estimó que, en México, el día elegido sería el 2 septiembre y en Cuba, el 19 de noviembre.

Según el medio, los chilenos y argentinos han hecho mal las tareas. Si se siguieran las pautas de consumo de Chile, el sobregiro llegaría el 2 de junio. Las fechas no son mucho mejores para la Argentina. Con nuestro aprovechamiento de los recursos, el sobregiro sería el 16 de junio, mucho antes que para el resto del planeta.

Manos a las obras

Más allá de las alarmas, las organizaciones y ambientalistas de todo el mundo mantienen la esperanza.

Según informó el portal de Foot Print Network, si retrocediéramos el Día de Sobregiro de la Tierra cinco días al año, volveríamos a utilizar los recursos de menos de un planeta para el año 2050.

Con reducir la huella de carbono en un 50%, la fecha de sobregiro se movería 93 días. El tomar acciones en temas como manejo de residuos, alimentación, movilidad urbana y turismo tendrían un impacto significativo en el sobregiro ecológico, según GFN.

En ese contexto, activistas de todo el mundo lanzaron el hashtag #MoveTheDate, que llama a todos los ciudadanos, Estados y empresas del mundo a comprometerse con acciones amigables con el medio ambiente para mover esa fecha y volver a utilizar, en el plazo de 365 días, todos los recursos que la Tierra puede renovar en un año para el uso de la humanidad.

Separar los residuos, hacer una dieta vegetariana o ir caminando al trabajo son sólo algunas de las pequeñas acciones que pueden hacer los ciudadanos para reducir su huella de carbono y, en consecuencia, mover una fecha que evidencia el agotamiento de los recursos naturales.

En Neuquén, por ejemplo, la Municipalidad impulsa la separación domiciliaria de los residuos con días diferenciados para sacar las bolsas a la calle. Los lunes y jueves se deben sacar los residuos secos y limpios, mientras que el resto de la semana se pueden desechar los productos húmedos que no se pueden reciclar. Esta práctica no sólo reduce el impacto ambiental de la vida cotidiana de los vecinos, sino que genera ingresos para más de 30 personas que trabajan en el Complejo Ambiental de Neuquén (CAN) clasificando los residuos.

Para este año, desde GFN proponen no sólo tomar conciencia de nuestra huella de carbono (es decir, del impacto que dejan nuestras acciones en el medio ambiente) sino de torcer algunos hábitos para ser más amigables con el planeta. En ese contexto, ofrecen una calculadora que permite saber en qué medida degradan al entorno nuestras prácticas cotidianas: footprintcalculator.org.

Por otro lado, proponen fomentar la conciencia ambiental a través del hashtag #MoveTheDate, que debería imponerse como tendencia en las redes sociales el próximo 29 de julio para comenzar un camino inverso en la utilización de los escasos recursos que ofrece el planeta para una población en permanente crecimiento.