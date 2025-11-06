Llega el último Mercurio retrógrado del 2025: estos serán los 4 signos más afectados

Según la astrología, estos son los signos más afectados por el último Mercurio retrógrado del año.

Según sostiene la astrología, el fenómeno de Mercurio retrógrado , un fenómeno astronómico por el que el planeta más pequeño del Sistema Solar pareciera moverse en la dirección opuesta a su trayectoria natural, puede afectar a todos los signos del Zodíaco . ¿Cuáles son los cuatro signos más afectados por el último Mercurio retrógrado del año?

Cabe resaltar que el fenómeno de Mercurio retrógrado ocurre entre tres y cuatro veces por año y se prolonga en cada ocasión a lo largo de tres semanas. En el caso que nos ocupa en este artículo, el último del año comienza en el fuego de Sagitario y concluye sumergiéndose en las aguas profundas de Escorpio.

Según la astrología, los signos más afectados por el último Mercurio retrógrado del año son Sagitario; Géminis; Escorpio y Tauro .

En el caso de Sagitario, en el período que abarca el último Mercurio retrógrado del año, precisa escuchar más y opinar menos. Puede que se posterguen viajes o bien que determinados planes cambien de rumbo. Es una etapa clave para ordenar su mente y reconectar con el deseo real. Lo que en principio parecía una pausa, en realidad es una re calibración necesaria antes de seguir.

Los geminianos pueden experimentar cierta confusión y precisan procesar cada una de sus vivencias. Tras el último Mercurio retrógrado del año, la claridad va a retornar recién después del 16 de diciembre, y seguramente recibirán respuestas que hoy todavía no se ven. Si una persona del pasado reaparece en sus vidas, no será casualidad. Es una etapa para comprender o resignificar determinadas situaciones. Por esto es que la mente puede enredarse, aunque el corazón bien sabe lo que necesita.

Las personas nacidas bajo el signo de Escorpio atravesarán un período clave para revisar temas de valoración personal y de finanzas. Es posible que sientan más intensidad emocional y necesidad de silencio, como si las respuestas buscadas no estuvieran afuera, sino en su propio cuerpo. Al final de esta etapa, la claridad llega finalmente, pero antes precisan escuchar con claridad su intuición.

Por su parte, Tauro experimenta una llamada impostergable en el aspecto organizativo de su vida y es posible que se vea obligado a revisar contratos, deudas e inversiones. Los especialistas en astrología advierten que, durante el último Mercurio retrógrado del año, no es buen momento para tomar decisiones definitivas, sino para observar detenidamente qué dinámicas se repiten y qué conversaciones piden más profundidad.

