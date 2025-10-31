Adiós al sofá: esta moda se está instalando en los hogares, más útil y con mejor estilo

En esta nota, te contamos todos los detalles sobre la nueva alternativa al sofá que será tendencia en 2026 .

Adiós al sofá: esta es la moda que se está instalando en los hogares, más útil y con mejor estilo

En el sitio especializado Sillones Europa, se subraya que lo más importante a la hora de decorar un living pequeño es saber distribuir todos los elementos de forma correcta. Lo ideal es pocos muebles, pero bien utilizados. En esta nota, te contamos todos los detalles sobre la nueva alternativa para decorar tu living que será tendencia en 2026 . ¿Adiós al clásico sofá ?

El sofá –o sillón de dos plazas - es un mueble con historia en la casa de los argentinos. Además del confort que brinda, suele representar un espacio de encuentro entre los integrantes de la familia o bien entre los amigos. Sin embargo, el espacio que ocupa en un living es muy significativo. Por otra parte, en los tiempos que corren, en ocasiones se hace difícil coincidir en rutinas de relax o descanso en el mismo tiempo.

Los pufs y módulos individuales podrían desplazar al sofá a la hora de redecorar el living. Y se perfilan como una nueva tendencia en 2026 .

De acuerdo al sitio mencionado más arriba, si poseemos un living pequeño es recomendable pensar en muebles alargados y con poca profundidad, puesto que ello nos va a permitir mantener lo más libre posible el centro del ambiente. Así, para generar sensación de amplitud, es posible apelar a materiales de colores claros. Por ejemplo la madera, el vidrio y el acero. Otro buen consejo es el de elegir muebles de patas delgadas, que también dan mayor sensación de amplitud.

Allí también se remarca que un sillón chico es la opción más acertada para decorar un living pequeño, puesto que ello nos permitirá optimizar el espacio al máximo. Amén de un sillón pequeño, las opciones de los pufs y modulares surgen con fuerza de cara al 2026.

¿Cuáles son las ventajas de los pufs y/o modulares?

Permiten armar y desarmar el espacio según la necesidad de cada momento.

Proporcionan una estética más liviana y minimalista, ideal para aquellos que buscan un living moderno, luminoso y relajado.

Los pufs y/o modulares presentan una amplia gama de variedad de estilos, colores y materiales, algo que facilita combinar piezas distintas sin perder la armonía.

Cada integrante de la familia podrá elegir el asiento que más le guste.

Es posible colocar un puf en ese rincón al que le falta algo, pero que con un sillón quedaría muy lleno.

Puede ser el elemento que de la nota de color en nuestro living y hacer destacar otros tonos que nos interesen para crear un espacio armónico.

A la hora de reemplazar el clásico sofá por un puf o un modular, es preciso tomar bien las medidas del ambiente en el que se dispondrán. Un dato a tener en cuenta es que, si se suman muchos pufs o módulos, el costo puede ser mayor que el de un solo sofá tradicional. Sin la presencia del tradicional sofá grande, la tendencia para el 2026 es la de transformar el living en un espacio más luminoso y flexible.