Tras horas de tensión, el Gobierno negoció y ATE levantó el paro: cuándo vuelven las clases

El conflicto por los salarios y Medicina Laboral obigó a una urgente negociación. Hubo acuerdo parcial y se retoman las clases en el turno tarde "según cada director".

El paro en el sistema educativo neuquino por parte de ATE duró poco, pero hay un conflcito más profundo. Tras una reunión contrarreloj con el gobierno provincial, el gremio decidió levantar la medida de fuerza que había comenzado este lunes y que impactaba sobre auxiliares administrativos y operativos de l Consejo Provincial de Educación (CPE).

La desactivación del paro llegó luego de una negociación forzada por la presión gremial, en medio de reclamos que incluyen incumplimientos salariales, fallas administrativas y fuertes cuestionamientos al sistema de medicina laboral. Así las cosas, las clases se reanudarán en las escuelas en el turno tarde, dependiendo de la dinámica de cada director.

El detonante inmediato fue la falta de pago de la promoción horizontal —un adicional del 4% contemplado en el convenio colectivo— que debía haberse liquidado meses atrás. Sin embargo, desde el gremio venían acumulando reclamos desde fines de 2025.

Mesa de negociación ATE (1)

A esto se suman denuncias por irregularidades en medicina laboral, donde aseguran que hay certificados médicos desconocidos, altas cuestionadas y situaciones que dejan a trabajadores en un limbo administrativo. El paro, en ese contexto, fue la expresión de un malestar que ya no se limitaba a lo salarial, sino que apuntaba al funcionamiento general del sistema.

Qué se discutió en la negociación con el gobierno

La reacción del Ejecutivo fue rápida. Convocó a una mesa de diálogo con funcionarios para evitar que la medida escalara. Participaron el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos a cargo de Educación, Jorge Tobares; la secretaria de Hacienda, Carola Pogliano; y el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González. Por el CPE estuvieron su presidenta, Glenda Temi, junto a su equipo técnico y legal.

Del lado gremial, encabezó la delegación el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo. El objetivo fue evitar la profundización del conflicto en el arranque de la semana.

Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en: mesas específicas para revisar cuestiones técnicas y administrativas; análisis de los mecanismos de gestión dentro del sistema educativo y evaluación de la situación edilicia de algunos establecimientos.

SFP Carlos Quintriqueo candidato a senador (9) El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo. Sebastián Fariña Petersen

Aunque no hubo anuncios concretos sobre la liquidación inmediata del 4% reclamado, el compromiso de avanzar en estos puntos permitió destrabar la medida. Desde ATE optaron por suspender el paro, pero con una señal implícita: el conflicto no está resuelto.

Paro de ATE: las razones y un dato del viejo conflicto

Quintriqueo explicó el conflcito no se originó en estos días, sino que el problema viene desde noviembre pasado. “Ya en el mes de noviembre habíamos hecho el planteo cuando fue la mesa salarial respecto de inconsistencias que se encuentran en el área de medicina laboral”, sostuvo.

A esto se suma la demora en la liquidación del adicional salarial. “Se trabajó, se confeccionó todo lo habilitado. Pasó enero, no se liquidó. Dijeron febrero, tampoco. Luego marzo, y nuevamente no está”,

El dirigente sostvo que no se trata de una discusión salarial abierta, sino de incumplimientos de acuerdos ya firmados. “No es materia de negociación. El Consejo lo que tiene que hacer es cumplir con lo que se ha pautado”, indicó.

Además del reclamo salarial, ATE volvió a apuntar contra el funcionamiento del área de Medicina Laboral, un conflicto que ya había generado medidas de fuerza el año pasado. en ese sentido, Quintriqueo describió situaciones a las que calificó como irregulares:

“Hay casos donde a un trabajador le reconocen solo parte del certificado. Por ejemplo, de 15 días le valoran 7. Los otros siete quedan en el aire”, indicó el sindicalista.