La semana comienza con paro en las escuelas de Neuquén: los motivos

Se anunciaron medidas de fuerza que complicarían la actividad educativa en los establecimientos de la provincia. Los detalles.

Este lunes 30 de marzo, la semana escolar comienza con paro de actividades en Neuquén . A partir de un reclamo de los auxiliares de servicio, muchas escuelas podrían verse afectadas por el cierre o la falta de limpieza, lo que dejará sin clases a miles de estudiantes de la provincia.

Los auxiliares de servicio anunciaron este viernes un paro de actividades por tiempo indeterminado y en todo el territorio provincial, en reclamo ante la falta de respuestas por parte del gobierno neuquino.

La definición de las medidas fue difundida por el gremio de estatales ATE , que agrupa a los auxiliares de servicio. En un plenario de delegados de Educación, que incluye a los auxiliares administrativos y operativos de las escuelas neuquinas, se decidió iniciar la semana con medidas de fuerza para exigir a las autoridades que garanticen mejores condiciones de trabajo.

Este viernes, los trabajadores se reunieron en un plenario general para debatir las condiciones laborales del sector. Así, confeccionaron un informe de la situación que atraviesan y en la que, según denuncian, enfrentan “constantes incumplimientos de los acuerdos por parte del Ministerio y del Consejo de Educación“.

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El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, aseguró en declaraciones a los medios que no aceptarán más dilaciones por parte del Ejecutivo. Aclaró que el paro “no tiene fecha de conclusión hasta tanto seamos convocados y los reclamos estén resueltos“, por lo que la medida de fuerza podría continuar incluso después del lunes.

Entre los incumplimientos detectados consideraron que “persisten las dificultades en el área de Medicina Laboral, con rechazos injustificados de certificados a trabajadores, incluso en casos de cambio de funciones definitivos“ y se registran graves problemas edilicios en los edificios educativos de la provincia.

Loas auxiliares reclaman también por el “incumplimiento en el pago de la promoción horizontal adeudada desde enero, que nuevamente no fue reflejada en los haberes“ e incluso por la falta de pago a trabajadores en diversos distritos de la provincia.

Según explicaron, son casi ocho mil los trabajadores afectado por los errores de liquidación, que redujeron sus haberes por la falta de un ítem que representa un 4% de sus ingresos, en base al convenio firmado.

Quintriqueo aseguró que el pago diferido de estos ítems, aunque representen porcentajes menores, termina por afectar la economía doméstica de los auxiliares de servicio, que deben afrontar una inflación en aumento con salarios que llegan demorados.

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Por otro lado, reclaman también en contra de la “paralización y falta de funcionamiento de las comisiones correspondientes que establecen los convenios colectivos de trabajo (CCT)“.

Cómo afecta el paro a las clases

Con estas premisas, el gremio ATE convocó a un paro provincial en todo el territorio de Neuquén a partir del lunes. Aún se desconoce si la medida podría extenderse para el resto de la semana, en caso de no llegar a un acuerdo con el Poder Ejecutivo de la provincia.

ATE Neuquén.jpg Gentileza Radio Universidad CALF

Si bien los docentes agrupados en ATEN no adhieren a esta medida de fuerza, los paros llevados adelante por los auxiliares de servicio suelen complicar la actividad educativa e incluso puede suspender el dictado de clases por completo, en caso de que no haya auxiliares disponibles para abrir y hacer el mantenimiento de las escuelas.

Según trascendió, el paro afectará, sobre todo, a los estudiantes que cursen durante el turno tarde, ya que los alumnos del turno mañana podrán acceder a las aulas con la escuela todavía limpia, a partir de la limpieza realizada el pasado viernes.