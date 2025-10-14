Quién es el misterioso hombre que copó de rosas rojas el living de Evangelina Anderson

La reconocida modelo mostró una situación particular que vivió en el interior de su domicilio y la tomó por sorpresa.

Evangelina Anderson está soltera desde que decidió ponerle punto final a su relación con Martín Demichelis luego del desgaste de la relación y algunos hechos de infidelidad que habrían ocurrido según trascendió. Lejos de su pasada historia de amor, la reconocida modelo navega por nuevos rumbos para encontrar una persona que pueda conquistar su corazón.

En las últimas horas la modelo compartió una situación particular que le tocó vivir en su domicilio al ser gratamente sorprendida con la presencia especifica de un objeto que le generó cierta admiración. Rápidamente al detectar que en su domicilio había pasado algo, Anderson tomó su celular, grabó el interior del domicilio y relató la situación que la tomó por sorpresa.

"Acabo de llegar a casa, volví de grabar y no saben con lo que me acabo de encontrar", comenzó relatando con una cuota de sorpresa que quedó en evidencia en su relato y, también, en el rostro que mostró. Luego de enfocar su rostro, Evangelina caminó por el interior de su casa y mostró diez ramos de rosas gigantes, tanto en el piso como arriba de la mesa. "Sin tarjeta" , soltó al dejar en evidencia que no sabe quién fue el autor del regalo.

Evangelina Anderson fue sorprendida con muchos regalos, pero sin remitente. ¿Quién es su admirador secreto?

"¿Qué onda? ¿Quién me mandó todas estas rosas?", se preguntó y mostró más tarde en una foto una bolsa de Louis Vuitton donde una tarjeta escrita a puño y letra decía: "Una rosa por cada sonrisa que deseo que tengas en este certamen. Mucha merd". Cabe recordar que este lunes fue la primera edición de Masterchef donde la modelo tuvo que cocinar en dupla con la mediática Marixa Balli, con quien accedió al balcón de honor tras ser una de las mejores presentaciones.

Así fue el debut de MasterChef Celebrity: primer desafío y rating inesperado

Se terminó la espera y este lunes, tras la final de La Voz Argentina (Telefe) se emitió el primer programa de MasterChef Celebrity. El reality conducido por Wanda Nara fue lo más visto de la televisión.

“Las cocinas vuelven a llenarse de estrellas, de confidencias y de mucho glamour. Son 24 celebridades, un mundo de sorpresas que vamos a descubrir cada noche, y no tengo dudas, nos vamos a sorprender”, comenzó diciendo la conductora del ciclo en su primer programa.

Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leones, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evagelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodriguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valenina Cervantes son parte de esta nueva temporada que tendrá como jurado a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

De los 24 participantes solo 12 participaron del primer desafío impuesto por el jurado. Elegidos al azar por Wanda, los elegidos tuvieron que cortar una cebolla de la mejor manera. Eugenia Tobal fue la ganadora y obtuvo el beneficio de armar duplas para el siguiente desafío.

La actriz optó por elegir a Alex Pelao y prepararon mollejas al verdeo con arroz blanco. En tanto que Miguel Ángel Rodriguez coció con Pablo Lescano, La Joaqui con Momi Giardina, Esteban Mirol con Andy Chango, Marixa Balli con Evangelina Anderson y Diego “Peque” Schwartzman con Sofía Martinez.

En 45 minutos cada dupla tenía que preparar un plato de bodegón y sorprender al jurado. Los primeros en subir al balcón y safar de la gala de eliminación fueron Sofi Martinez y Peque Schwartzman que cocinaron unas costillitas riojanas y Marixa Balli y Evangelina Anderson que sorprendieron con sus escalopes al marsala.

Eugenia Tobal y Alex Pelao y Esteban Mirol y Andy Chango fueron los ganadores del desafío mientras que La Joaqui y Momi Giardina y la dupla de Miguel Ángel Rodriguez y Pablo Lescano fueron los peores platos del día y quedaron en la cuerda floja con sus delantales grises.

El debut fue un éxito y si bien tuvo picos de 18.5 puntos de rating, el primer capítulo de MasterChef promedio 17.5 puntos en una noche más que positiva para la pantalla de Telefe.