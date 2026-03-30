Puente en "Y" y cambios en el tránsito: por qué calles habrá que entrar y salir de Neuquén desde ruta 7

Desde la Municipalidad de Neuquén adelantaron que en estos días ya habrá cambios para los automovilistas. La obra tiene un plazo de ejecución de un año.

A partir de este fin de semana, los automovilistas que ingresen o salgan de Neuquén capital por la Avenida Raúl Alfonsín , en el acceso norte de la ciudad , deberán modificar sus recorridos para adaptarse a los nuevos desvíos, que se instalarán para permitir la construcción de un puente en forma de Y en el lugar.

Desde la Municipalidad de Neuquén señalaron que las modificaciones podrían descomprimir el tránsito en forma transitoria, hasta alcanzar la solución definitiva una vez que esté la obra terminada, algo que podría darse a principios de 2027.

El secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén , Alejandro Nicola, brindó una entrevista a Radio Capital, en la que detalló los avances de la obra del acceso norte. "Estamos dando inicio a las tareas de construcción del puente en Y para el ingreso a la ciudad, aquellos que ingresen por la Avenida Raúl Alfonsín van a poder hacerlo por calle Jujuy o 9 de Julio y los que salgan de la ciudad lo harán directamente por Salta", señaló.

El puente iniciará a la altura del espacio de la Diversidad, para bifucarse con dos opciones de ingreso a la capital: por Jujuy y por 9 de julio, en altura. Mientras tanto, a nivel del suelo, la calle Salta permitirá el egreso de la ciudad, con un único sentido de circulación (de sur a norte).

"Hoy tenemos la calle Salta con un tramo que es de doble manoy permite la circulación de un solo vehículo por mano", dijo Nicola y aclaró que, de esa manera, se generan demoras en el tránsito, sobre todo en las horas pico.

SFP Obras acceso norte calles, av trabajador, jujuy alfonsin etc (17) Sebastián Fariña Petersen

Por eso, explicó que la reconfiguración transitoria del tránsito ya permitirá agilizar el flujo vehicular, que se nota sobre todo en el horario de ingreso a la ciudad, durante la mañana. "Hoy vamos a tener desvíos por Jujuy y por Salta con dos carriles", dijo y aclaró: "Estamos terminando de configurar estos desvíos que van a generar unamejora significativa para el tránsito".

Si bien el plazo de ejecución del proyecto es de un año, desde la Municipalidad esperan que las modificaciones ya permitan resolver parcialmente los embotellamientos que se producen en hoy, explicadas por el incremento del flujo vehicular y el desarrollo urbanístico que se dio en la zona norte de la capital.

Cómo son los desvíos

Desdeel Municipio señalaron que entre este lunes y martes se finalizarán los desvíos que funcionarán de manera temporal hasta que concluya la obra y que inician en la avenida Alfonsín hacia la calle Jujuy para salir por República de Italia.

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“Estamos concluyendo la pavimentación de esos desvíos que van a permitir aislar la zona de trabajo y también de algunas calles que hemos definido internas en el barrio Fonavi que van a permitir reconfigurar el tránsito durante la obra y estamos dando inicio a las tareas de construcción del puente en Y que se va a generar para el ingreso a la ciudad”, indicó el funcionario.

“La obra la iniciamos hace unos 10 días con estos desvíos para reconfigurar la entrada y la salida. Ya con estos caminos veremos una mejora significativa en el tránsito contando con un ingreso hacia Jujuy de dos carriles, salidas por Salta y desde 9 de julio también con dos carriles”, agregó Nicola.

“Desde el punto de vista urbano es una obra muy importante para la ciudad porque viene a completar un diseño del acceso norte que se inició ya hace varios años y el reordenamiento vial que nos permitió organizar el tránsito. Ahora con esto venimos a completar todo ese diseño para dar soluciones al tránsito vial y también al peatón”, explicó.

Por último, Nicola recordó que en la zona también se contruye el estacionamiento subterráneo y un nuevo parque gastronómico que terminarán de redefinir todo ese espacio en la rotona Della Valentina y la Plaza de la Mujer.

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Un proceso complejo de transformación

Nicola aclaró que el puente en forma de Y integra una serie de transformaciones que buscan resolver el acceso norte de la capital, y que iniciaron en la gestión de Horacio "Pechi" Quiroga con el nodo vial frente al shopping, para ser continuados por la nueva gestión con el reordenamiento de la plaza de la Mujer y el espacio de la Diversidad.

Agregó que en el diseño "intervienen especialistas, existe un Observatorio Vial y hay gente de planeamiento que trabaja" para buscar alternativas ante el incremento del flujo vehicular. "Es un lugar donde entraban 2 o 3 mil vehículos y hoy entran 50 mil cada mañana", explicó.

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"Es un tema en el que tenemos convenios firmados con privados, se debatió y se aprobó en el Concejo Deliberante para resolver el acceso a la ciudad y se trabajaron varias ordenanzas", dijo y agregó que se trata de un proyecto de interés público que avanza pese a los reclamos de algunos vecinos.

"Los vecinos plantearon algunas cuestiones particulares de su visión de ese lugar", dijo, y aclaró que "la obra no está en discusión porque es de interés general y se hace en tierras públicas, pero tenemos diálogo permanente con los temas que se puedan discutir, porque queremos mejorar la vida diaria de todos".