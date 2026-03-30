Así se enfrentaron dos mujeres con cuchillos en plena calle de Cali: una de ellas murió

El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó registrado en video. La Justicia dispuso la liberación de la acusada. Qué se sabe del caso.

El enfrentamiento mortal entre dos mujeres que conmovió a la ciudad de Cali duró menos de dos minutos.

Una discusión en plena calle de Cali, Colombia , escaló en tensión y derivó en una mortal pelea con cuchillos entre dos mujeres . Una de ellas terminó muerta producto de la agresión , mientras que la restante fue detenida pero luego liberada, por disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió el pasado viernes en el barrio denominado Popular, en el norte de aquella ciudad colombiana. La secuencia quedó registrada a través de cámaras de seguridad de la zona.

La víctima fue identificada como Marianys Del Valle Farías Marcano, de 31 años y nacionalidad venezolana, quien murió tras recibir una herida en el pecho durante el enfrentamiento con armas blancas.

La otra mujer involucrada es Leidy Salcedo Rojas, también de 31 años, quien se retiró del lugar del incidente, pero fue capturada inicialmente en flagrancia por las autoridades. Posteriormente, fue puesta a disposición de la Justicia para determinar su situación procesal en relación con la muerte de Farías Marcano.

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Cali y de datos proporcionados por medios locales, el episodio se originó en el marco de un conflicto personal por cuestiones sentimentales.

Así fue el enfrentamiento en plena calle de Cali

Las imágenes de una cámara de seguridad de la zona permitieron reconstruir cómo se originó y desarrolló el episodio. En el video se observa que ambas mujeres se encuentran en la calle y que inician una acalorada discusión. Desde un primer momento, ambas portaban armas blancas en sus manos.

Antes del enfrentamiento físico, se escuchan insultos y amenazas entre ambas, entre ellos la expresión “Perra”, registrada en la grabación. El resto del diálogo no llega a precisarse, aunque la gesticulación de las protagonistas da cuenta de que el conflicto no era menor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/2038397826233778566&partner=&hide_thread=false | Dos mujeres se pelearon con cuchillos en una calle en Cali, Colombia, una de ellas murió por el ataque. https://t.co/DJZuVKs9Vm — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 29, 2026

La secuencia muestra que Salcedo Rojas, en medio del altercado y después de instarla a que se retirara, utilizó el puñal y atacó a la otra mujer en el pecho. A pesar de la herida, Farías Marcano corrió a su oponente y también intentó acuchillarla, aunque sin éxito. Luego la siguió unos metros hasta la esquina.

Finalmente, después de aproximadamente un minuto y medio, ya no tuvo fuerzas para continuar y se sentó en el cordón de la vereda, donde fue asistida por personas que pasaban por el lugar, mientras Salcedo Rojas se alejaba a pie. Poco después, murió.

La decisión de la Justicia

Luego de la detención inicial, Salcedo Rojas fue presentada ante la Justicia, que evaluó las circunstancias del hecho. Según el reporte difundido por el diario El País de Cali, un juez resolvió que la mujer debía ser dejada en libertad.

Colombia cuchillo 2 Una de las mujeres cayó herida en la esquina del lugar de la agresión, en Cali, y la otra escapó a pie pero fue detenida y luego liberada.

La decisión se basó en la consideración de que su accionar ocurrió en un contexto de legítima defensa.

Este criterio se sustentó, entre otros elementos, en el registro de video que evidenció la participación de ambas mujeres en el enfrentamiento y el uso de armas blancas por parte de las dos.