Cómo es el living bohemio y muy personal de Griselda Siciliani

Pies en alto, mate en mano y una sonrisa relajada. Así se mostró Griselda disfrutando de su sofá, la pieza estrella del espacio: un imponente sillón en forma de L en azul eléctrico profundo, que no solo aporta elegancia y carácter, sino que invita, literalmente, a tirarse y no querer levantarse más. "Este es mi lugar de disfrute y paz", expresó en una de sus publicaciones, dejando ver que cada rincón fue pensado no solo para ser admirado, sino para ser vivido.