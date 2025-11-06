Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este jueves 6 de noviembre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 6 de noviembre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este jueves 6 de octubre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LM Neuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Sea generoso en las relaciones, no se arrepentirá. Reserve algo de dinero para los imprevistos. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. Gran alivio tras los resultados de esas pruebas.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Jornada conflictiva con su pareja. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. La obsesión por el trabajo no le favorece en absoluto. Para aliviar esas molestias lumbares, vaya a un fisioterapeuta.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Todos los suyos no saben qué hacer para agradarle. Su economía mejora, pero vaya despacio. Día de abundante actividad laboral. Caminar ayuda a oxigenar mente y cuerpo.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Sea más cauto con los juicios de valor que hace de su pareja. Es el momento de correr riesgos en algunas inversiones. No pierda tiempo discutiendo asuntos laborales. Una importante crisis de agotamiento se apodera de usted.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Exigente y algo irascible con sus amigos. Sea más cauto y prudente con el dinero. Vuélquese en nuevos proyectos laborales. Dado su buen ánimo, no se prive de darse un homenaje.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Recuperará sus antiguas amistades. Ahora es un excelente momento para ahorrar. Reflexione sobre sus proyectos y objetivos profesionales. Dedique más atención a su salud.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Si tiene una relación tormentosa, es el momento de cortar. El dinero no lo es todo. En el trabajo, día monótono. Controle el nerviosismo.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Nubarrones se ciernen en torno al amor. Hoy recupera un dinero perdido. Le invadirá un espíritu constructivo en el mundo laboral. Afortunadamente, su salud no será mala.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Aprenda a valorar los pequeños detalles de su pareja. Un amigo le ayuda a resolver sus problemas financieros. Haga algún curso para superarse en su trabajo. Cuando vea los resultados de su dieta se alegrará.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Las subidas de tono confunden a su pareja. Juegue a la lotería primitiva, le podría tocar. Decídase, por fin, a hacer ese cursillo, le satisfará. Procure llevar una vida más sana.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Hable con su pareja para subsanar agravios y rencores. Su facilidad para hacer dinero le permitirá algún capricho. La oferta laboral que le van a hacer es muy interesante. El nerviosismo dominará su conducta.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Los astros le unen a sus seres queridos. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Concentre sus energías en aumentar su productividad. Haga ejercicio y mejorará su humor.