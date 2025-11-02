Horóscopo: qué dicen los signos para este domingo 2 de noviembre

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Este domingo 2 de noviembre el horóscopo dice que la energía estará marcada por la Luna en Piscis , que trae alivio, calidez y un flujo emocional más sencillo después de la intensidad del fin de semana.

Es un día ideal para el descanso, la meditación, el arte y el contacto con la familia. Sentirás que todo lo que has estado procesando se ordena de manera natural. Se recomienda soltar las luchas y simplemente dejarse llevar por la intuición.

Te espera un día de vitalidad física, deportes y magnetismo sexual. Es un excelente momento para compartir con la familia o realizar un viaje corto. Tu energía te impulsará a la cooperación y la amistad.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

El Sol en tu signo opuesto (Escorpio) te pide definir qué quieres mantener y qué debes soltar en tus asociaciones y pareja. Hoy te sentirás más sensible y conectado con tus emociones, lo que es clave para sanar vínculos o darle estabilidad a un proyecto.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Este domingo se enfoca en el descanso y el bienestar. Te vendría bien el ejercicio suave para liberar tensiones. En el amor, si aún tienes dudas, evita forzar conversaciones; la claridad llegará después. En salud, evita trasnochar y reduce el uso de pantallas.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Es un día muy favorable para el amor y los proyectos personales. Te espera un plan tranquilo con alguien especial que fortalecerá la relación. Tómate el tiempo para organizar tus cuentas y ver opciones de ahorro a largo plazo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

La energía Escorpiana toca tu zona emocional, trayendo nostalgia o sensibilidad. En el amor, puede ser un día para cerrar ciclos viejos y abrirte a nuevas formas de amar con más madurez. Tu liderazgo te ayudará a resolver cualquier pequeña tensión familiar.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Podrías sentirte más exigente o crítico de lo habitual contigo mismo o con tu pareja. La clave es suavizar el juicio. Evita prestar dinero o hacer promesas financieras de las que no estás seguro. Abrígate bien, tus defensas podrían estar sensibles.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Estás en un momento de magnetismo que conquista sin esfuerzo. El foco está en revelar los deseos que tenías guardados en el corazón. Este día es perfecto para consolidar la confianza y atraer relaciones que respeten tu equilibrio interior.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Con el Sol en tu signo, tu magnetismo está por las nubes. Habrá sinceramientos necesarios en el plano sentimental. Te enfrentarás a determinaciones significativas, así que tómate un momento para meditar. No te obsesiones con controlar cada detalle.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

La distancia puede acercar los corazones, por lo que un día de introspección o un viaje corto te sentarán muy bien. En el amor, habla desde la calma si surge un malentendido. Cuida tu postura, ya que es posible que notes sobrecarga muscular.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

El universo te empuja a la introspección y la planificación a largo plazo. Evita ser tan exigente contigo mismo y con los demás. Necesitas evaluar tu comportamiento para mejorar las relaciones. La clave de tu éxito es la constancia y el orden.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Necesitas tiempo para evaluar quién tiene o no la razón en un tema familiar. Hoy te resultará más sencillo aceptar las diferencias y delegar. No seas un simple espectador, toma las riendas de tus finanzas y organización sin dudar.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Estás en un momento muy positivo que te llevará a un gran cambio a mejor. La Luna en tu signo te trae alivio y calidez. Déjate llevar por tu intuición. Es el momento perfecto para dejar atrás personas o situaciones negativas para tu crecimiento.