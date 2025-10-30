Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este viernes 31 de octubre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 31 de octubre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este viernes 31 de octubre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LM Neuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Tus maneras sensibles hacen que la gente esté abierta a tus sugerencias y muestras de afecto. Es un buen momento para hacer aquellas visitas atrasadas.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tauro posee un gran espíritu de lucha, por lo que no es extraño que el día de hoy deba hacerle frente a ciertas cosas que podrían pasar en su trabajo.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Un amor no correspondido te tiene pensando, no le des más vueltas en la cabeza, no existen los amores imposibles, es solo alguien que no debe estar contigo.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Necesitas comenzar a hacer más ejercicio al aire libre, te estás encerrando demasiado en el hogar y en el trabajo, opta por una rutina en las mañanas, te hará bien.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

El amor está en un buen momento y el día de hoy podrías sentirlo así, siempre recuerda que la pasión es algo muy importante y necesitas cumplir las fantasías.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Un momento muy lindo entre tú y tus padres, si es que están contigo, podría darse el día de hoy, visítalos el día de hoy, no lo dejes pasar.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Es probable que hoy recibas una muy buena noticia de parte de tu pareja, por fin tendrá una buena respuesta el día de hoy.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

En el trabajo estás comenzando a recibir muchas buenas críticas, por lo que no es de extrañarse que tengas la oportunidad de recibir un aumento o un ascenso.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

No dejes pasar la oportunidad de amar, puedes tener la opción de conocer a alguien muy bueno el día de hoy, no lo dejes pasar. Será algo muy bueno.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

La vida da muchas vueltas y hoy vas a enterarte de algo ,alguien que te haya hecho daño esté recibiendo su merecido.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Debes un dinero y aún no has encontrado la forma de pagar lo que adeudas, no dejes pasar más tiempo, explicaras por esto.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

No es un buen día para tomar créditos o solicitar préstamos, mejor espera un tiempo hasta que puedas arreglar la situación de otra forma.