Mercurio Directo en Leo anuncia un cambio radical para estos cuatro signos del zodíaco

Mercurio en Leo irradia claridad mental y fuerza creativa. Algunos experimentarán giros decisivos que pueden abrirles nuevas oportunidades.

Mercurio Directo en Leo afectará de diferente manera a algunos signos del zodíaco.

El paso de Mercurio Directo en Leo marca un momento de impulso y renovación en el calendario astrológico . Tras semanas de posibles malentendidos, demoras y replanteos, la energía fluye con mayor claridad y determinación. Para cuatro signos del zodiaco en particular, este tránsito significará un verdadero punto de inflexión .

Proyectos que se reactivan, conversaciones que se destraban y decisiones que marcan un antes y un después. Es que Mercurio retoma su camino directo en Leo. No es magia, pero se siente como si alguien hubiera sacado un peso de encima.

Para muchos, este momento marca un antes y un después en la manera de pensar y hasta en la seguridad personal. Y para Leo, Aries, Sagitario y Géminis , la sensación es todavía más intensa: es como volver a escuchar tu propia voz sin eco.

Hablar claro también es un acto de amor propio En la vida cotidiana, hablar claro no siempre es fácil. A veces callamos para evitar conflicto, o porque no encontramos las palabras correctas.

Con Mercurio directo, es como si las ideas bajaran en línea recta desde la mente hasta la lengua. La comunicación gana velocidad y precisión.

Esto puede ser un alivio, pero ojo: no todo el mundo está listo para escucharte. Por eso, es importante medir el momento, elegir el tono, y recordar que hablar desde el corazón es tan importante como decir la verdad.

mercurio-retrógrado.jpg Mercurio Retrógrado: ¿Cómo afecta a Cáncer, Leo y Virgo?

Pequeñas victorias que te cambian el ánimo

Mercurio directo no va a resolver todos tus problemas, pero sí puede destrabar esas pequeñas cosas que te tenían estancado:

Esa conversación pendiente con un amigo.

El mensaje que no respondías por miedo a la reacción.

El proyecto que necesitaba una idea clara para arrancar.

Para los signos de fuego y aire, el alivio es palpable: vuelven las ganas de moverse, de proponer, de armar planes sin que el universo parezca poner palos en la rueda.

Los signos del zodiaco más favorecidos

Leo : Vuelve la confianza en su palabra y en su capacidad para convencer.

: Vuelve la confianza en su palabra y en su capacidad para convencer. Aries : Recupera impulso y coraje para encarar lo pendiente.

: Recupera impulso y coraje para encarar lo pendiente. Sagitario : Encuentra foco sin perder su chispa característica.

: Encuentra foco sin perder su chispa característica. Géminis: Se reconcilia con sus ideas y escucha lo que el otro realmente dice.

Los que tenés que saber sobre Mercurio retrógrado

Jimena La Torre mercurio retrogrado 2.jpg

-¿Cuándo termina la sombra de Mercurio retrógrado?

Hasta el 25 de agosto todavía pueden sentirse efectos residuales.

-¿Por qué algunos signos lo sienten más?

Depende de cómo toca el tránsito a tu signo solar y ascendente.

¿Es buen momento para iniciar conversaciones difíciles?

-Sí, pero siempre con un enfoque constructivo.

Si sos de Leo, Aries, Sagitario o Géminis, este es tu momento para retomar el control de tu voz y de tus ideas. Usá esta energía para decir lo que sentís, ordenar tus planes y animarte a avanzar. La claridad no siempre dura para siempre, así que aprovechala al máximo.