Los 6 rasgos que indican un coeficiente intelectual alto y destacan en una persona inteligente

Las personas inteligentes comparten ciertas características. En detalle, cada una de ellas, según estudios especializados.

Existen diferentes métodos para evaluar la inteligencia de una persona : desde pruebas y ejercicios prácticos hasta técnicas poco convencionales que permiten medir la aptitud y la capacidad mental de cada uno. Por ello, es imprescindible conocer cuáles son los rasgos que indican que alguien tiene un coeficiente intelectual alto .

Las características principales de este grupo de gente varía considerablemente y no hay un patrón a seguir. Diferentes investigaciones han comprobado que varios aspectos que se consideran "poco importantes", en realidad tienen una influencia directa en la inteligencia de cada uno.

Luego, hay otras actividades más conocidas y destacadas por especialistas como leer un libro o tener un alto nivel de autoconciencia y autoconocimiento.

Rasgos que indican marcan un coeficiente intelectual alto

Hay algunos aspectos que siempre estuvieron bien considerados al momento de evaluar la inteligencia de una persona. Por ejemplo, la lectura es un hábito que los más intelectuales comparten casi en su totalidad. Otro muy común es ser personas altamente creativas desde niños.

Los más chicos suelen expresar su creatividad de diferentes formas: ya sea a través del arte, con dibujos o fabricando cosas manuales con cualquier tipo de objetos, como también creando historias, entre muchas otras.

Aunque en primera instancia podría parecer que el alto coeficiente intelectual y la creatividad son dos polos opuestos, varias investigaciones comprobaron la relación entre ambos.

Otro rasgo que tienen las personas inteligentes y que no todos lo consideran importante es una buena memoria corporal. No necesariamente significa ser atlético ni muy destacado en deportes, sino que se manifiesta con una mejor coordinación y recordando patrones de movimientos sin demasiado esfuerzo.

Rasgos psicológicos de las personas con alto coeficiente intelectual

Hay dos trastornos psicológicos que se asocian con la inteligencia. Uno de ellos es la ansiedad, una característica que permite reconocer el peligro antes de tiempo y saber reaccionar ante él.

En ese sentido, un estudio de 2016 difundido por el British Journal of Psychology asegura que las personas con alto coeficiente intelectual suelen estar menos cómodos que la mayoría al tener que socializar con mucha gente. En su lugar, prefieren los espacios solitarios.

La investigación, liderada por Norman P. Li (Singapore Management University) y Satoshi Kanazawa (London School of Economics), analizaron a más de 15.000 adultos jóvenes en Reino Unido con el objetivo de detectar cómo reaccionan las personas que viven en comunidades pequeñas.

Ante ello, se destacó que la mayoría tenía mayor satisfacción cuando compartían espacios con amigos, mientras que las personas con alta inteligencia tuvieron una reacción distinta.

"Las personas muy inteligentes pueden sentirse más cómodas enfocándose en proyectos a largo plazo y menos atraídas por las recompensas inmediatas que ofrece la interacción social cotidiana", explica el estudio.

Otros rasgos que comparten las personas inteligentes