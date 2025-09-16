Prohibidos para el pelo: estos son los shampoo que nunca hay que comprar, según el dermatólogo Simon Scarano

Utilizar productos que no son acordes a las condiciones de nuestro cuero cabelludo no ayudan a la limpieza ni a la reparación.

Prohibidos para el pelo: shampoo y acondicionadores que nunca hay que comprar, según el dermatólogo Simon Scarano

Tener un pelo limpio, saludable y fuerte no es una misión fácil . Para lograrlo, uno de los principales aliados es conocer sus características, especialmente si es graso , seco o débil . En muchos casos, al no saberlo o simplemente no darle importancia, se termina por utilizar productos que no ayudan a la limpieza ni a la reparación.

Ante esta situación, el dermatólogo Simon Scarano , reconocido por sus videos en distintas plataformas, compartió una lista de shampoo y acondicionadores que no se deben usar según cada tipo de cabello , ya que pueden generar el efecto contrario al que buscamos.

El shampoo tiene como objetivo lavar el cuero cabelludo . A la hora de elegir uno, debemos adecuarnos a sus necesidades, ya sea graso o seco . En el caso del pelo graso , se da por un exceso en la producción de sebo , una grasa natural que ayuda a que esté lubricado y protegido, pero en abundancia genera sensación de suciedad .

shampoo El dermatólogo Simon Scarano dio una lista de productos que no tenés que utilizar según como sea tu pelo.

Un pelo graso requiere que se lave diariamente para que se sienta ligero, limpio y agradable a la vista y al tacto. Por ello, no es recomendable utilizar un producto que no tenga limpiadores lo suficientemente fuertes como el sulfato para lograr esta misión.

Además, existen shampoos orientados para otro tipo de cabello que cuentan con aceites, por lo que pueden sumar oleosidad. Entonces, para este tipo de pelo, no se aconsejan productos con limpiadores suaves, sin sulfatos y con aceites. En cuanto a marcas comerciales, algunos de ellos son:

Aveno

Proavenal

Johnson's Baby

Oleo nutrición de Dove

Nutrición profunda de Bagovit

Shampoo de palta de la línea Fructis de Garnier

Libre de sulfatados de Biferdil

Reparación total 5 de Elvive

Oleo extraordinario de Elvive

Protege y repara de Herbal Essences

Hidratación intensa de Capilatis

Nutrición instantánea con aceite de argán de Capilatis

Qué shampoo evitar si tengo cuero cabelludo seco

El pelo seco es exactamente lo opuesto al graso. Muy común en adultos mayores, la producción de sebo es menor, por lo que no se necesita una limpieza profunda y potente. Al estar desprovisto de la producción de sebo, la utilización de agentes limpiadores fuertes o con ciertos activos como el ácido salicílico pueden irritarlo fácilmente.

shampoo cabello stock Graso, seco o débil. Cada tipo de pelo tiene su shampoo específico.

En este caso, se debe elegir un shampoo con limpiadores gentiles para evitar que la piel cabelluda no sufra. Sí se pueden utilizar productos con sulfatos o aceites que ayuden a combatir la resequedad. Los productos no recomendados para pelo seco son:

Dercos de Vichy

Aloe Vera de Garnier

Detox natural de Capilatis

Purificante de Klorane

Arcilla purificante de Elvive

Productos Head and Shoulders en general

Los acondicionadores, clave para el cuero cabelludo

Los acondicionares actúan sobre el estado de la fibra capilar, ayudando a mantenerla o repararla. Su condición está directamente vinculada al nivel de porosidad. Por ejemplo, la porosidad baja es sinónimo de pelo sano. Su cutícula está bien y no requiere ser reparada. Entonces, no es necesario usar productos con ingredientes como proteínas, aminoácidos, manteca de karité, aceite de coco y aceite de Argán, destinados a pelos dañados que requieren reparación.

Si se tiene un cabello con porosidad baja, no se recomienda usar:

Oleo nutrición de Dove

Regeneración extrema de Dove

Reconstrucción completa de Dove

Aceite de argán de Herbal Essences

Reparación total 5 de Elvive

Oleo extraordinario nutrición universal de Elvive

Nutrición instantánea de Capilatis

Keratina Vegetal de Capilatis

Cauterización reparadora de Tresemme.

Acondicionadores de coco y de palta de Garnier

shampoo (1).jpg Los acondicionares actúan sobre el estado de la fibra capilar, ayudando a mantenerla o repararla.

En tanto, la porosidad media tiene cierto grado de daño, aunque no excesivo. Se puede recurrir a acondicionadores con aceites y ácidos grasos que faciliten la reparación de su estructura. No son recomendables acondicionadores que estén orientados simplemente a mantener el estado y no a mejorar, como los siguientes:

Keratina vegetal de Capilatis

Aloe vera y sandia de Garnier

Cuidado delicado de Dove

Arcilla extraordinaria de Elvive

Detox natural de Capilatis

Por último, un pelo con porosidad alta necesita reparación y nutrición extrema. Acondicionadores sin proteínas, aminoácidos ni aceites no cumplirán con este objetivo. Así, no hay que utilizar los siguientes productos:

Aloe vera y sandia de Garnier

Cuidado delicado de Dove

hidratación de Dove

Arcilla extraordinaria de Elvive

Detox natural de capilatis

Línea Head and Shoulders en general

Como cuidar un pelo con rulos y qué productos evitar

Las cabelleras con rulos suelen tener porosidad alta, además de tender a ser reseca. Productos con componentes pesados que queden adheridos a la fibra capilar podrían ser contraproducentes y hacer que el rulo se desarme por el peso. Por ello, no hay que utilizar: