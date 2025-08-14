Es viral: cada vez más personas se lavan el pelo con vinagre blanco por este efecto

El producto que se ha impuesto en los últimos meses como un excelente tratamiento de pelo es el vinagre blanco .

Hay una razón: cada vez más personas se lavan el pelo con vinagre blanco

Gracias a la evolución de los productos químicos que utilizan los estilistas y especialistas de belleza , cada vez son más las personas que se animan a probar métodos caseros . Entre ellos, se impone uno con apenas un ingrediente que prácticamente todos tienen en casa: la razón por la que muchos se lavan el pelo con vinagre blanco .

La imposición de los influencers en redes sociales también permitió descubrir diferentes alternativas a los tratamientos tradicionales para el cabello . No obstante, es importante seguir las recomendaciones de especialistas para evitar posibles complicaciones en la zona.

El producto que se ha impuesto en los últimos meses como un excelente tratamiento de pelo es el vinagre blanco . Si bien no hay estudios científicos que respalden por completo esta teoría, lo cierto es que los compuestos con los que está hecho este ingrediente actúan de forma ideal en el cabello .

Entre sus principales beneficios, el vinagre ayuda a regular el pH del cuero cabelludo y evita la descamación del pelo. Además, quienes lo complementan con una buena rutina de shampoo y acondicionador lo incluyen una o dos veces por semana para tener el cabello más sano y fuerte.

Sin embargo, la mayor acción sobre el cabello la logra gracias a su proporción de ácido acético, estimada entre el 3% y el 6%, lo que potencia sus efectos a corto, mediano y largo plazo. Además, posee propiedades antimicóticas y antimicrobianas (evita la aparición de hongos y bacterias que dañan el pelo).

Cabello. Pelo.jpg ¿Por qué cada vez más personas se lavan el pelo con vinagre blanco?

Siguiendo esa línea, el ácido acético también actúa sobre el pH y la cutícula, ofreciendo mayor brillo y menos frizz. Los especialistas aseguran que los shampoos de pH bajo reducen fricción, frizz y daño de cutícula frente a fórmulas alcalinas. Esto también ayuda a disolver depósitos minerales (calcio/magnesio), lo que se traduce en un resultado menos opaco tras un enjuague ácido.

Cómo aplicar el vinagre blanco en el pelo

El paso a paso para aplicar vinagre blanco y lavar el pelo es realmente sencillo. Los expertos aconsejan usarlo después de lavar el pelo con shampoo y acondicionador como hacen habitualmente.

Además, es imprescindible diluir el vinagre blanco con agua antes de aplicarlo, ya que es posible que genere irritaciones o sequedad en la zona. Tampoco se debe utilizar de forma diaria. Lo ideal es sumarlo entre dos a tres veces por semana a la rutina de cabello.

Si bien se debe sumar luego del uso de shampoo y acondicionador, es muy importante dejar el pelo completamente limpio de estos productos. Para ello, se debe masajear entre uno y dos minutos antes de terminar el baño.

Lavarse en pelo..jpg Cómo aplicar el vinagre blanco en el pelo

El producto tiene que actuar aproximadamente cinco minutos para aprovechar al máximo sus beneficios en la zona. Finalmente, se debe enjuagar con agua tibia.

Observaciones y recomendaciones para el uso de vinagre blanco

Aunque el vinagre blanco posee propiedades que son beneficiosas para el pelo, igualmente hay que tener ciertos recaudos al momento de usarlo. Además, también es imprescindible consultar a un estilista si se empiezan a notar cambios bruscos que no cumplen con ninguno de estos beneficios.

Por ejemplo, no está recomendado para personas con el pelo muy seco, ya que podría potenciar el problema. En su lugar, se aconseja utilizar vinagre de manzana. Algo similar ocurre con los cabellos teñidos: el vinagre blanco podría quitar el efecto de coloración que se ha conseguido previamente.

Por su parte, tampoco hay evidencia clínica que compruebe que este producto actúa de buena manera para el crecimiento capilar. De igual forma, no es eficaz para erradicar piojos y liendres del pelo.