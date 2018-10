El entrenador de Racing respondió con dureza a los cuestionamientos de la prensa sobre los puntos que dejó pasar ante equipos importantes.

“Ustedes pueden decir lo que quieran. A mí me tocó perder dos finales y no importa la manera, no importa nada. Para los clubes hay una solución muchísimo más fácil: contratar entrenadores que quedan afuera mucho antes o que no disputen los torneos hasta el final. Y ahí no se van a perder partidos importantes”, señaló el Chacho, que además aclaró que no habló luego de la derrota ante San Martín de Tucumán porque estaba “caliente”.

Y luego agregó: “Con todos los errores que tengo, me llaman de un montón de lugares y si estoy acá es porque tengo un compromiso. Lo que pasa que acá se resalta lo malo, se busca el quilombo... lo negativo resalta más que lo positivo. Tan mal no estamos, muchachos, y yo tan boludo no soy”.