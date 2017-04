Delpo sobre la Davis: "Tengo otros desafíos"

En el marco de la presentación de un sponsor, el mejor tenista argentino de la actualidad dejó en claro que su foco estará puesto en el circuito ATP, que transita la etapa previa al Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

"Tengo otros desafíos: los torneos en polvo de ladrillo y subir en el ranking. De la Davis recuerdo que la ganamos y no pienso en cuándo la volvería a jugar”. Juan Martín del Potro El tandilense dejó entrever que la Ensaladera hoy no es su prioridad.

“La Davis me trae buenos recuerdos, pero hoy tengo otros desafíos. Ahora no pienso cuándo la volvería a jugar”, explicó sin vueltas, y cuando se le consultó sobre el riesgo que tiene Argentina de perder el status alcanzado tras 17 años de presencia ininterrumpida en el Grupo Mundial, Delpo advirtió con una sonrisa: “Más tiempo nos llevó ganarla”.

Confirmó que Orsanic no será su entrenador. “Daniel me acompañó en la gira por Estados Unidos. Tengo una gran relación y juntos nos fue excelente, pero no es lo que estoy buscando para los próximos torneos”, se preocupó en aclarar Del Potro, quien dejó abierta la posibilidad de contratar a un grande: ¿Pete Sampras o Guga Kurten? “Sería lindo como experiencia para que me acompañen. Es algo que me ilusiona”, expresó el tandilense. En ese sentido, fuentes cercanas a la Torre dijeron que hubo contactos con ambos para que lo asistan en algunos torneos del circuito, que serían los más importantes, como el próximo US Open, donde el tandilense se coronó en 2009.