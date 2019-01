Denunciaron por estafas a fábrica de ollas de alta gama

Según relató, su abogada hizo una presentación en la Subsecretaría de Trabajo y ahora aguardan a que se fije fecha para una audiencia. “Al principio me dirigí al Centro de Empleados de Comercio, donde me dijeron que no podían tener 30 personas trabajando en negro, que teníamos derecho a un básico. Yo estuve trabajando los siete meses en negro y les reclamé que me pusieran en blanco y que se hicieran cargo de los gastos que implicaba hacer cenas y almuerzos para mostrar las ollas, que en un primer momento lo pagaban”, contó la ex vendedora.

“Queremos que se haga justicia, que la sociedad deje de consumir su mercado. Ya que las ollas rondan los 40.000 pesos y ellos no son capaces de respetarnos”, dijo Camila Silvera, ex vendedora de ollas de alta gama

Agregó que cuando comenzó a trabajar por la mañana en otro lugar, la empresa se negó a costear las comidas. “Les expliqué que no podía pagarlas y que además no me correspondía”, indicó antes de asegurar que llegó a comprarse una moto para poder ir a vender los productos porque la compañía no se hacía cargo de los viáticos.

Por su parte, Laura Jáuregui, quien trabajó como vendedora durante tres meses, aseguró que la empresa aún le adeuda una comisión de 12 mil pesos por una venta 120 mil pesos que concretó hace más de dos meses. “Siempre me costó cobrar, en ventas anteriores me pagaron por partes”, se quejó la mujer.

LEÉ MÁS

Pechi se reunió con Macri: "Sentí el apoyo del Presidente"

A guardar la campera: el calor regresa al Alto Valle