Diego Latorre reveló por qué se tapó la nariz en su recordado partido contra Boca

image.png

Diego Latorre contó la verdad del gesto contra Boca

Eso no empezó ahí, sino que antes. “Boca es un cabaret”, fue la recordada frase de Latorre que le costó la salida del club en el año 1998. Ahora, el exdelantero explicó el trasfondo de todo lo que sucedió en aquellos tiempos.

“Puse la radio y había un periodista que estaba contando exactamente todo lo que habíamos hablado en una reunión los referentes, una reunión tensa en la que los jugadores se dicen cosas. Ahí me enoje mucho. No iba a hablar, pero cuando estaba yendo con el auto y me para Quique Felman, con quien yo tenía buena relación, me hizo una pregunta y lo dije. Pero quise decir conventillo y dije cabaret. Al otro día, imaginate… Yo no sabía la revolución que iba a causar”, recordó.

Embed - Diego LATORRE con Juan Pablo VARSKY || Clank! Game #17

Luego, respecto al polémico gesto, recordó y se arrepintió: “Taparme la nariz fue un error, fue una emoción violenta. Me sentí dolido en ese momento porque en la cancha de Racing me habían puteado de todos los colores. Pero yo no tenía que reaccionar”.

Cabe destacar que en aquellos años Diego Latorre fue una de las figuras del Xeneize, donde jugó 242 partidos y marcó 77 goles.