El escándalo del gas pimienta: el presidente de River contó su verdad a 10 años

El dirigente relató que cerca del inicio del segundo tiempo "veo que pasa algo en la manga. Lo confirmo al ver la televisión. Me empiezo a preocupar porque no sabía lo que estaba ocurriendo y no tenía sonido en la tele. Yo tenía el celular y veo que me escribe uno de los oculistas más importantes de Argentina, Roberto Zaldívar: ‘Ojo que pueden tener una lesión mediana o grave los jugadores con el gas pimienta que les tiraron'".

Entonces justificó el hecho de ingresar al campo porque "mi reacción inesperada e imprevista fue irme abajo a ver cómo estaban los jugadores. Yo bajé y era todo ácido y me metí en la cancha porque fu a cuidar a los jugadores, que podían ser mis hijos por edad".

D'Onofrio no dudó en afirmar que “fue un atentado, porque una cosa es que les tiren dos o tres cositas, y otra que rompan una manga y por esa manga hagan lo que hicieron". Acerca de su accionar, subrayó: "Que no te quepa duda: volvería a hacerlo".

También detalló que "los jugadores tenían quemaduras y la camiseta con agujeros", y que al árbitro del partido, Darío Herrera, le dijo: "‘Señor, lo hago responsable de la salud de los jugadores’. No dije otra cosa, todo lo que salió es mentira".

Sobre la definición de aquella serie

La serie se definió porque CONMEBOL decidió que el partido quedara suspendido y que se clasificara River, pero acerca de los que afirman que el club de Núñez "lo ganó en el escritorio", el ex presidente confesó que "me reía cuando se decía eso. Hablé con los médicos y ya con los diagnósticos y los estudios hechos hablamos con Ignacio Villarroel y Gonzalo Mayo, abogados del club, que fueran a Paraguay para presentar la documentación".

Finalmente enfatizó que "mi intención fue defender a mis jugadores y lo volvería a hacer, jamás entraría por otra cosa. El gas pimienta me marcó como presidente", cerró.