El gran debut de Francisco Cerúndolo en el Masters 1000 de París

El tenista argentino, Francisco Cerúndolo (21º del ranking mundial), no tuvo mayores problemas para vencer al bosnio Damir Dzumhur (63º). Tras una victoria por 6-3 y 6-3, se clasificó a la segunda ronda del Masters 1000 de París y quedó muy cerca de un duelo con el número 2 del mundo, el italiano Jannik Sinner.

El tenista porteño impuso jerarquía en su estreno en la ciudad francesa, quebrando para adelantarse 3-1 en el primer parcial. Hizo lo propio en el segundo set, quebrando en el quinto juego, pero cediendo su servicio para quedar iguales. La paridad no duraría más que un game, porque Cerúndolo volvería a romper el saque rival para 4-3.

Con el servicio a su favor, hubo un punto que podría haber inclinado las cosas a favor de su rival: una doble falta en el 30-30. Al final, fue solo un susto: el argentino sostuvo para 5-3 y, con cierto suspenso sobre el final, se quedó con el partido en el quinto match point.

Cada triunfo tiene un valor agregado de cara al cierre de esta temporada, una que comenzó muy bien con final en Buenos Aires y semis en Madrid pero que también tuvo derrotas tempranas e inesperadas en cuanto a torneos de Grand Slams. El próximo partido lo enfrentará con el ganador del partido entre Aleksandar Kovacevic (lucky loser) de Estados Unidos y Miomir Kekmanovic (53º) de Serbia. Si gana ese encuentro, un enfrentamiento con el ex líder ATP está casi confirmado.

Sebastián Báez cayó ante el británico Cameron Norrie

Los buenos resultados todavía le son esquivos al argentino Sebastián Báez (43º del ranking ATP). En el Masters 1000 de París, el siempre complicado Cameron Norrie (actual 31º y ex 8°) lo venció por 6-3 y 6-4 para citarse con el mejor jugador del cuadro en la segunda ronda. De esta manera, el británico se medirá en la siguiente ronda con Carlos Alcaraz.

El partido estuvo al borde de tener mayor suspenso, porque el nivel del argentino fue de menor a mayor. Norrie comenzó liderando cómodamente set arriba y 3-0, pero el match se fue poniendo cada vez más parejo. Finalmente, en el crucial juego del 5-4, el cuartofinalista de Wimbledon 2025 logró neutralizar el ascenso de Báez y terminó cerrando el partido. De esta manera, el ex Top 10 extendió su liderazgo en el historial por tres victorias contra cero del argentino.

Todavía queda una parada más en el tour para Báez, que será en el ATP 250 de Atenas. Luego, llegará el momento de cerrar una dura temporada en cuanto a resultados: la última vez que Báez consiguió dos victorias consecutivas en un torneo fue en el mes de abril. Allí, logró llegar hasta la final del ATP de Bucarest antes de caer frente a Flavio Cobolli (23º), de Italia.

El próximo rival del británico Norrie será ante nada más ni nada menos que el español Carlos Alcaraz, número 1 del ranking de la ATP, quien lo eliminó en el All England esta temporada.