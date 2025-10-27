Tiro Práctico: dos neuquinos que apuntan alto y dejan la bandera bien arriba

Daniel Minaglia y Mariana Altuna, dos tiradores que dan que hablar a nivel internacional. Ambos radicados en Neuquén dejaron a la provincia en lo mas alto en Sudáfrica y Chile.

El deporte neuquino volvió a decir presente en el mapa internacional. Daniel Minaglia y Mariana Altuna, dos referentes del tiro práctico en la región, representaron al país y a la provincia con actuaciones sobresalientes en Chile y Sudáfrica , donde se midieron con los mejores del mundo.

Los tiradores fueron parte del Torneo 7 Naciones, que tuvo como escenario principal el polígono Tralkan de Santiago de Chile, donde se reunieron deportistas de siete países del continente. Allí, los neuquinos fueron protagonistas de en los primeros lugares.

Mariana Altuna se quedó con el primer lugar en la División Producción Optics, mientras que Minaglia fue campeón en la General y Senior, consolidándose en la alta competencia y demostrando también el gran momento del tiro práctico patagónico.

Lo vivido en Chile fue una de las experiencias de los últimos meses para Minaglia. A fines de septiembre, Daniel viajó a Matlosana, Sudáfrica, para disputar el Campeonato del Mundo de Tiro Práctico con arma corta, junto a 1650 tiradores del mundo.

Fueron seis jornadas exigentes y treinta etapas. Allí el neuquino consiguió el segundo puesto en la División Open Senior y se metió entre los diez mejores del mundo en la General. “Cada mundial es una experiencia distinta. Los dos primeros días fueron fatales en relación al que ganó, después prácticamente no hubo diferencia. El cuarto y quinto día les desconté”, contó en charla con LU5.

ORGULLO ARGENTINO Y BARILOCHENSE EN EL MUNDIAL DE TIRO PRÁCTICO Hace unas semanas final (2)

Por su parte, Mariana Altuna, oriunda de Comodoro Rivadavia pero radicada en Neuquén desde hace una década, también celebró su gran momento deportivo en el vecino país. “Estoy súper feliz. Es la primera vez que participo en una competencia con la cantidad suficiente de ladies en mi categoría como para que otorguen una medalla presidente”, contó emocionada

Altuna fue parte además el equipo argentino que consiguió la medalla dorada en Producción Optics, junto a Mario Veratti y Matías Liserre del Tiro Federal de Bariloche.“Fue un orgullo enorme compartir podio con amigos y lograr el primer lugar por equipos”, remarcó Minaglia.

La adrenalina

Los dos tiradores coincidieron en una misma cosa, que lo más difícil de explicar y lo más "adictivo", es la adrenalina que genera este deporte que para muchos es poco convencional y hasta mirado de reojo. “Nos apasiona sentir el pip del timer. La adrenalina se siente mucho antes, cuando estás haciendo el briefing y planeando la estrategia. Es una cosa inexplicable, tenés que vivirlo”, describió Mariana.

Más allá de las medallas conseguidas, los próximos desafíos y las horas que pasan en el polígono dejaron un mensaje claro y que va más allá del podio. “Queremos que más mujeres se animen a participar. Cuantas más seamos, más interesante se vuelve, te exige y te empuja a superarte cada día”, concluyó Altuna.

El tiro práctico neuquino atraviesa un momento histórico en sus distintas variantes y en cada competencia los representantes de la provincia confirman que el talento local está al mismo nivel que los demás países.