El jugador de Francia que habló sobre Argentina y Enzo Fernández: "no nos dan miedo"

La selección de Francia afrontará este viernes un partido clave ante Azerbaiyán por la tercera fecha de las Eliminatorias Europeas. En la previa del encuentro, el defensor William Saliba ofreció declaraciones y el futbolista del Arsenal aseguró que la selección francesa “no le tiene miedo a Argentina y España“, anticipando la expectativa de un eventual cruce con las campeones del mundo o los vigentes ganadores de la Eurocopa en el próximo Mundial.

Saliba relató cómo la preparación del equipo tiene como foco la clasificación directa y dejó en claro que la Copa del Mundo ya se instaló en la rutina diaria de los jugadores. “Lo hablamos en la mesa y fuera. Es la competición más bonita del fútbol, se jugará en Estados Unidos... Estamos deseando clasificar y estar allí. No hay nada más bonito que el Mundial. Lo estamos esperando”, expresó el defensor, haciendo énfasis en la motivación del plantel.

Durante la rueda de prensa, al ser consultado sobre si Argentina, vigente campeona del mundo y de América, y España, ganadora de la última Eurocopa, el marcador central no se achicó y sacó pecho. “Lo que nos diferencia de España y Argentina es que ganaron las grandes competiciones antes del Mundial de 2022 y la Eurocopa. Pero no nos dan miedo. Ya espero que clasifiquemos y nos tomemos la revancha en el Mundial”, afirmó, en declaraciones recogidas por Le Parisien y RMC Sport.

El partido ante Azerbaiyán, al que Francia llega como líder del grupo, representa una oportunidad para consolidar el rumbo hacia la clasificación directa al Mundial. Interrogado sobre la motivación para enfrentar a un rival de menor peso, Saliba sostuvo: “Es fácil motivarse porque no hay partidos fáciles para la selección nacional. Es un partido que tenemos que ganar para sumar los tres puntos. Tenemos que ganarles a todos para clasificarnos rápidamente al Mundial”.

Saliba apuntó contra Enzo Fernández

En referencia a encuentros pasados y la posibilidad de una revancha con Argentina, William Saliba fue consultado por Enzo Fernández, a quien suele enfrentar en la Premier League. “Hasta ahora no he perdido contra él con el Chelsea. Así que sí, me he vengado con el Arsenal del Chelsea. Pero está claro que, cuando un equipo te gana, aunque no hubiera jugado contra Argentina porque estaba en el banquillo, es lo mismo. Cuando un equipo te gana, lo único que esperas es volver a jugar contra ellos. Y si hacemos las cosas bien y nos clasificamos, creo que tendremos una forma de vengarnos. Aunque no sea lo que queremos, ir al Mundial y tener que vengarnos, solo queremos ganar. Pero si nos enfrentamos a ellos, claro que estaremos encantados de vengarnos”, remarcó Saliba.

El defensor también abordó la preparación táctica y el estudio de los adversarios. “No hemos visto videos específicos de sus jugadores, pero en la cena tenemos los mejores momentos de sus partidos en las pantallas. Los vemos rápidamente en la mesa. La sesión de video estará disponible pronto. Uso el video para estudiar al oponente, veo mis partidos para ver qué hice bien y qué no. Depende de nosotros ponérnoslo fácil; queremos los tres puntos para clasificarnos al Mundial lo antes posible”, explicó el jugador del Arsenal.

Finalmente, Saliba observó el desafío que supone liderar una camada que ya no cuenta con la base de campeones de 2018. “Esta es una nueva generación de la selección francesa; ya no quedan muchos campeones del mundo de 2018. Si queremos que la nueva generación nos conozca, tenemos que ganar trofeos. Tenemos que clasificarnos para el Mundial e intentar ganarlo”. El partido ante Azerbaiyán marcará un nuevo capítulo en la aspiración de Francia por sostener su protagonismo en el fútbol internacional y dejar marca en la próxima Copa del Mundo.