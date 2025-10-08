Se postergó el partido de Argentina contra Puerto Rico en la fecha FIFA

El campeón del mundo y bicampeón de América continúa con su preparación para el Mundial de 2026.

Mientras la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Venezuela el próximo viernes 10 de octubre en Miami , se confirmó una modificación importante en su calendario: el segundo amistoso de la gira, ante Puerto Rico , fue postergado y reprogramado .

El encuentro, que estaba pautado para el lunes 13 en Chicago , finalmente se jugará el martes 14 en Miami .

El duelo ante el combinado centroamericano se disputará en el Chase Stadium , la casa del Inter Miami , con horario a confirmar , aunque se estima que comenzará entre las 20 y 21 horas de Argentina .

De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni permanecerá en Miami durante toda la concentración, evitando traslados y aprovechando las instalaciones donde la AFA construye su nuevo predio de alto rendimiento.

Pensando en ese compromiso frente a Puerto Rico, Scaloni planea darle minutos a futbolistas que no tuvieron participación reciente en la Selección. Entre ellos, podría destacarse el debut del delantero de Palmeiras, José Manuel López, quien atraviesa un gran presente en el fútbol brasileño.

En cambio, para el partido ante Venezuela, el entrenador apostaría por un equipo con mayoría de titulares, aunque aún mantiene la duda sobre la presencia de Lionel Messi, que no está al cien por ciento desde lo físico.

Así, el cronograma de la “Scaloneta” en esta gira por Estados Unidos queda conformado por dos encuentros: Argentina vs. Venezuela, el viernes 10 de octubre a las 21.00 horas en el Hard Rock Stadium, y Argentina vs. Puerto Rico, el martes 14 de octubre, con horario a confirmar, en el Chase Stadium de Miami.

Messi-pensativo-Portada

La principal candidata de Milei y su tuit insultando a Messi

La candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Karen Reichardt, sufrió la viralización de un desafortunado comentario para el capitán argentino Lionel Messi que publicó en 2015 que generó una lluvia de insultos de parte de los usuarios de la red social X.

“Messi puto solo haces goles en esa mierda de club !!! Cagon en la Argentina no existis !!! Y encima con la mano forro”, fue la publicación de Reichardt en diciembre de 2015, cuando Messi convirtió en un encuentro con el Barcelona.

tuit karen messi

En aquella ocasión, el astro argentino abrió el marcador en la final del Mundial de Clubes 2015 que terminó con una goleada por 3 a 0 ante River. Messi puso el 1 a 0 a los 26 minutos, mientras que el uruguayo Luis Suárez selló el triunfo con un doblete.

Un gran número de usuarios repudiaron y se burlaron de la candidata por su penoso comentario: “Acá tenemos a la intelectual que hoy encabeza la lista de LLA en Provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre 2025 en remplazo del dipunarco Espert”, publicó uno de ellos.

Y agregó: “Creo que va a ser un gran aporte elevando el debate en cámara de diputados”.

Otro pidió, en tono irónico, que vaya presa: “Y encima te metés con nuestro ídolo??? La quiero PRESA”.