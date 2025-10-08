Simone Biles en Argentina: el regalo que le hizo Edinson Cavani

El delantero uruguayo Edinson Cavani , actual futbolista y capitán de Boca Juniors, le dio un regalo este miércoles a la gimnasta estadounidense Simone Biles . La joven y reconocida atleta se encuentra de visita en la Argentina y en ese contexto el exjugador de la Selección uruguaya se acercó para darle un presente.

La múltiple campeona olímpica y seis veces campeona del mundo en gimnasia participó de la charla ‘El Poder de Creer’ este miércoles, en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde su llegada al país, la joven estadounidense revolucionó a todos los amantes del deporte que siguen sus pasos y los detalles de su carrera, en especial sus logros en los Juegos Olímpicos.

Luego de la charla, Cavani se presentó junto a su familia y le regaló a Biles una camiseta número 10 de Boca, agradeciendo la estadounidense el gesto del jugador del club argentino.

Embed - SportsCenter ESPN on Instagram: "¡SIMONE BILES CON LA 10 DE CAVANI! La gimnasta estadounidense, múltiple campeona olímpica y mundial, recibió por parte del uruguayo una camiseta de Boca Brindó una charla motivacional y fue declarada "Huésped de Honor" de la Ciudad de Buenos Aires" View this post on Instagram A post shared by SportsCenter ESPN (@scespn)

La camiseta fue firmada y dedicada por el Matador. El uruguayo es solo uno de los pocos deportistas que se desempeña en la Argentina que se hizo eco de la visita de la múltiple campeona olímpica en gimnasia.

La visita de Simone Biles a la Argentina

La gimnasta estadounidense Simone Biles, quien ganó 11 medallas olímpicas (7 doradas), es una referente de la salud mental a nivel mundial y está de gira en Buenos Aires, reveló: “Hoy en día no me gusta entrenar, odio entrenar. Me parece que la salud física debe coincidir con la mental, por eso fue el éxito en París (consiguió cuatro preseas). Ambas estaban al mismo nivel”, en una conferencia en la Sede de Gobierno, de Parque Patricios.

Biles, quien se retiró de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para cuidar su bienestar psicologico, comentó: "Todavía voy a terapia una vez por semana, es parte de mi rutina. Soy fuerte y estoy recibiendo la ayuda que me merezco”. Además, la superestrella de 28 años se refirió acerca de su participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028: “Voy a estar. La cuestión es que no sé si para saltar sobre la colchoneta o en la tribuna... Pero definitivamente voy a ir y ser parte de ese movimiento”.

image

Por otro lado, la nacida en Columbus, Ohio, recordó: “Al principio, cuando estaba en el escenario mundial y me estaba convirtiendo en una modelo, sentía que debía ser perfecta. Elegí hacer un cambio, dejar de ser un ejemplo y pasar a ser una persona lo más normal posible. La gente podrá ver que soy un humano y no una maquina de ganar oros".

Finalmente, Biles detalló que está asombrada por la carne y el vino argentino que probó en un restaurante porteño y narró cómo es su relación con Jonathan Owens, su pareja y exjugador de la NFL en los Osos de Chicago: “No soy una esposa celosa. Viajo muchísimo, me gusta estar activa. Si estoy en casa estoy limpiando, lavo los platos, saco a pasear el perro. Soy como ustedes, soy humana”.

La deportista, quien tuvo una madre adicta a las drogas, nunca conoció a sus padres y se crió con sus abuelos luego de transitar un hogar de tránsito luego de transitar un hogar de tránsito, protagonizará el jueves una clínica de gimnasia artística para niños y niñas.