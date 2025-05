El tiro con arco neuquino estará presente en Medellín

Para la joven neuquina, después de la clasificación, fueron días de sorpresa y sentimientos encontrados, ya que para el evento internacional no irá en su categoría U21, si no que estará con los mayores. “Al principio es estado de no poder creerlo, más sabiendo que voy en categoría mayores. Entonces, no solo es pensar, “che, clasifique acá en el país”, sino con quiénes te podés llegar a cruzar en la línea de tiro”, comentó.