Gallardo no se guardó nada tras la eliminación de la Libertadores: "Debemos construir un equipo confiable"

River sufrió la eliminación de la Copa Libertadores a pesar de haber hecho un buen partido de vuelta en la serie frente a Palmeiras de Brasil que se le terminó escapando en el resultado por momentos de distracción que pagó caro y terminaron definiendo un resultado de 3-1 en su contra, para sentenciar la serie 5-2 para el equipo brasileño.

En el millonario saben que el resultado podría haber sido otro si mantenían la atención al máximo durante todo el encuentro debido a que exisitieron las posibilidades de concretar un tanto que aumente la ventaja cuando el partido había arrancado rápidamente a su favor con un tanto de Maxi Salas cuando tan solo iban siete minutos de juego.

Luego de la derrota y eliminación de la Libertadores, el entrenador Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y dio detalles de lo sucedido en el encuentro: “ Se nos escapa un encuentro que pudimos pasar a ganarlo rápidamente y jugamos un buen partido en esa primera mitad . Después, bueno, nos empatan, pero estábamos en partido así y todo. Tuvimos algunas ocasiones para pasar a ganarlo nuevamente. No me gustó lo que pasó en los últimos cinco minutos, donde todavía estábamos en juego. Desconcentraciones que se pagan caro, eso me da mucha bronca ”.

Durante una pregunta, un periodista dejó entrever un manejo localista del árbitro del encuentro Andrés Matonte y realizó una pregunta para el entrenador. Ante esto Gallardo dijo: "Un poco nos puede quedar esa sensación, pero sabemos que en estos partidos suelen pasar este tipo de situaciones. No voy a caer en eso, se le fue de las manos en un momento. Podría haberlo manejado mejor. En el primer tiempo sintió esa presión de acá adentro, una presión... Y salió a jugar el segundo con algunas situaciones que cambiaron ese contexto que llevaba bien el partido”.

“Terminaron muy nerviosos en esa primera mitad. Tal es así que en el pasillo cuando terminó el primer tiempo hubo un desborde de su parte con el árbitro”, dijo sobre la reacción de los jugadores del verdao cuando estaban perdiendo el encuentro.

“Se reclamó que no era mano (de Colidio). Había un jugador de ellos tirado también. El árbitro no supo manejar el partido en ese momento porque cobra algo que no ve, porque está de espaldas, cobra una mano porque quiere cobrarla, y después hay un jugador de ellos tirado, se lo va a atender y después hay una mezcla de todo: de él que no supo llevarlo y, en esa confusión, nosotros le dimos esa ventaja al rival, que no nos puede pasar”.

“No supimos defender esa pelota que vino del costado. Así y todo, estuvimos en partido, tuvimos situaciones de (Maxi) Salas y de (Miguel) Borja. Se veía que podíamos hacer otro gol. En esa desconcentración de cinco minutos, cuando todavía había juego por delante, nos pasa lo que nos pasó. No se justifica los dos goles que nos hicieron al final con lo que había sido el partido. Esa es la sensación que queda. En definitiva, el partido de hoy fue muy parejo y hasta estuvo un poco favorable para nosotros cuando tuvimos la concentración alta. Cuando bajamos un poquito, se nos fue el partido de las manos”, soltó.

“Cuando jugas series muy cerradas, ahí está la diferencia. No hubo diferencia en el juego entre un equipo y otro. Cuando bajamos el nivel de atención, se nos fue de las manos. En este tipo de series, cuando pasa eso, lo podés pagar caro. Ahí tenemos que focalizar. No nos pueden pasar estas cosas si queremos ser un equipo confiable. Tenemos que hacernos cargo de los errores nuestros. La serie estuvo en los detalles”, analizó.

Por otra parte agregó: “Ahora se puede ver mucha desilusión por la eliminación y creer que todo es negativo. No lo tomo así, pero sí tenemos que construir un equipo más fuerte. Es un equipo en construcción, hay muchos jugadores que llegaron y muchos que se fueron. En esa construcción tenemos que competir y ganar, porque es nuestra obligación. Tal vez no estamos en nuestro mejor funcionamiento, tienen que crecer futbolistas a nivel individual y tenemos que crecer a nivel equipo. Seguiremos trabajando para construir un equipo mucho más confiable que pueda ganar este tipo de partidos”.