Millones de dólares: el dinero que ganó Racing por llegar a las semis de la Copa Libertadores

La Academia se impuso ante Vélez 1 a 0 en ambos partidos de cuartos de final, lo que les valió la clasificación entre los 4 mejores de América.

Racing le ganó 2-0 en el global a Vélez, se metió en las semifinales de la Copa Libertadores por primera vez en 28 años y sueña con la gloria máxima de la mano de su director técnico, Gustavo Costas. Pero esta gran participación en la Copa Libertadores no solo es buena a nivel deportivo, sino que le genera un gran ingreso económico al club de Avellaneda .

En lo que va de esta edición del torneo de clubes más importante de América, Racing ya lleva acumulado casi 10 millones de dólares . El solo hecho de haber participado en la fase de grupos, le aseguró a la entidad de Avellaneda un ingreso de 3 millones de dólares . Cada triunfo en esta instancia (fueron cuatro en total), le otorgó 330 mil dólares , lo que equivale a 1,320 millones de la moneda estadounidense .

Además, Racing recibió la considerable suma de US$1.250.000 por conseguir el boleto a los octavos de final, US$1.750.000 por meterse en los cuartos y este martes se aseguró otros US$2.300.000 por obtener un lugar en las semifinales.

Jugadores-Festejo-Racing-Portada

A todo este acumulado hay que restarle US$11.200 por amonestaciones (400 por cada una de las 28 amarillas) y 1.500 dólares por expulsiones. De esta manera, Racing se aseguró US$9.607.300 en premios por los logros que viene obteniendo este año en la Copa Libertadores, torneo que quiere ganar por primera vez en 58 años.

Racing jugará las semifinales del torneo de clubes más importante de América a finales de octubre. Su rival saldrá del ganador de la serie entre Flamengo de Brasil y Estudiantes de La Plata.

¿Qué dijo Gustavo Costas tras la clasificación de Racing?

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, se mostró muy contento luego del triunfo y la clasificación de Racing a la semifinal de la Copa Libertadores 2025, aunque eligió ser prudente afirmando que llegar a dicha instancia tras 28 años “está lindo”, aunque no se pueden conformar con eso.

“Nosotros queremos llevar a Racing ‘allá’” reveló el director técnico, haciendo referencia al título del certamen continental, pero evitando decir la palabra campeón, fiel a su estilo.

Con el triunfo por 1-0 en el partido de vuelta, y 2-0 en el resultado global, el elenco que hace de local en el “Cilindro” de Avellaneda se metió en la semifinal y sueña con un nuevo título internacional, siendo el campeón defensor de la Copa Sudamericana.

Alegre pero prudente, Costas transcurrió la totalidad de la conferencia de prensa con una sonrisa, habiendo hecho historia con Racing una vez más. “Contento y orgulloso de los chicos, que hicieron un partido bárbaro” afirmó estar el DT, abriendo la conversación, y aseguró que ganaron “muy bien”, e incluso aventuró que debían “haber definido el triunfo en el primer tiempo”.

Costas-Racing-Portada

De todas formas, Costas no tardó en aclarar que sus dirigidos “todavía no ganaron nada”, en alusión a la máxima competencia continental, y que quieren llevar a Racing a quedarse con la Copa.

En cuanto a lo dicho en la semana, el entrenador comentó que no le dan importancia a lo que se habla sobre el rival, sabiendo que habían ganado “en una cancha difícil, contra un equipo difícil”, en el partido de ida, así como también comentó que el plan era “salir a ganar” e “ir a buscar el partido de entrada”, pero evitando quedar mal parados en defensa.

Sobre el grupo, el director técnico de 62 años opinó que “hizo uno de los mejores partidos” desde que comenzó su ciclo, valoró la entrega de sus jugadores y lo juntos que jugaron, al ir “recuperando el nivel” que habían perdido algunos partidos atrás, para sentenciar con su ya repetida frase: “yo con estos jugadores voy a la guerra”.

En cuanto a las individualidades, el entrenador de la “Academia” confirmó que piensa que el delantero Santiago Solari “está en su mejor momento” desde que llegaron al club, destacando su capacidad goleadora pero también su sacrificio, y dijo que, sobre la lesión del volante Juan Nardoni, no tiene detalles para precisar, hasta que no se haga los estudios médicos correspondientes.

Para cerrar, Costas comentó que no es quien para decir si su equipo es candidato, pero quiere “ganar, nada más”, afirmando que lo más importante “es lo demostrado en la cancha en cada partido” y que a sus dirigidos se les vienen dos finales, ante Independiente y River, comentando que para él “los clásicos son como copas” y que, si deben jugar cada tres o cuatro días, será “porque estamos bien”.