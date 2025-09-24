El curioso cruce entre Maravilla Martínez y dos hinchas tras eliminar a Vélez de la Libertadores: "Me vuelvo loco"

Dos fanáticos de Racing se cruzaron con el futbolista en un semáforo mientras regresaban del estadio tras acceder a las semifinales del certamen internacional.

Maravilla Martínez hizo un gran partido en la victoria de Racing ante Vélez en el partido de vuelta que terminó de sellar el pase a la semifinal de la Copa Libertadores, aunque, a pesar de su deseo y clara intención, no consiguió anotar para contribuir con el logro. Sin embargo fue uno de los futbolistas con importante actividad en el elenco de Gustavo Costas.

Luego de los festejos en el Cilindro de Avellaneda donde recibieron también un claro pedido de los hinchas, cada uno de los futbolistas regresaron a sus domicilios luego del logro histórico, rompiendo una racha de 28 años sin conseguirlo . En la vuelta a casa, el delantero vivió un momento particular con hinchas que regresaban del estadio.

En un semáforo, Maravilla se puso a la par de un auto donde iban dos hinchas de la Academia, bajó la ventanilla para generar sorpresa y les dijo: "¡Aguante Racing, loco!" . Rápidamente los ocupantes del auto mostraron su sorpresa: "¡No, la p... madre! Me vuelvo loco . Sos un fenómeno, la rompiste toda ", dijo quien manejaba el auto lindero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingManiacos/status/1970668069417820667&partner=&hide_thread=false "¡AGUANTE #RACING LOCO!"



Maravilla Martínez se puso a hablar con unos hinchas de #Racing en un semáforo, luego de la clasificación en #Libertadores. pic.twitter.com/zQ4fg3LSTj — Racingmaníacos (@RacingManiacos) September 24, 2025

Acto seguido, Maravilla respondió :"Ganamos de pedo, pero bueno", a lo que los hinchas mostraron su des

acuerdo con lo dicho y respaldaron el funcionamiento del equipo.

El insólito pedido de los hinchas de Racing a los jugadores durante los festejos por avanzar en Libertadores

Racing hizo un gran partido en el Cilindro de Avellaneda, con una clara superioridad en la primera etapa, y terminó consiguiendo la victoria por la mínima que estiró el global por 2-0 para que los dirigidos por Gustavo Costas se metan entre los cuatro mejores del continente y demuestren su fortaleza en los trofeos internacionales.

Sin embargo los hinchas no pierden la mirada con respecto a lo que sucede en el Torneo Clausura donde el equipo no ha dado las mismas respuestas futbolísticas que en el plano internacional lo que genera cierta preocupación entre los hinchas. Esta próxima fecha no será una más para el equipo debido a que la Academia volverá a ser local para enfrentar a Independiente en el clásico de Avellaneda.

Minutos posteriores al fin del encuentro que decretó la eliminación de Vélez en el certamen, los hinchas lanzaron un clásico y contundente mensaje en la previa del duelo que se disputará el domingo desde las 15.14. "El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar", esbozaron los hinchas exigiendo una victoria en el clásico, lo que demostró que la ambición por ganar también está presente en las tribunas.