La buena noticia que recibió River con respecto a la fecha FIFA

El Millonario suele ser uno de los más afectados por las convocatorias de los seleccionados.

En medio de su crisis futbolística, a partir de una racha de cuatro derrotas, incluida la eliminación de la Copa CONMEBOL Libertadores, River recibió una buena noticia de cara a la fecha FIFA de octubre: la no convocatoria de Paulo Díaz a la Selección Chilena .

La Roja, que no disputará el próximo Mundial, dio a conocer su nómina de 23 futbolistas para el partido amistoso frente a Perú, en una nueva edición del denominado Clásico del Pacífico, y no incluyó al zaguero del Millonario.

El hecho de que para el encuentro, que tendrá lugar el viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida (en noviembre volverán a enfrentarse en Rusia), el entrenador Nicolás Córdova, interino tras la salida de Ricardo Gareca, no considerara a Díaz, una fija en las convocatorias de Chile, representa un alivio para Marcelo Gallardo, porque podrá contar con uno de sus referentes.

A diferencia de las otras fechas FIFA, en esta ocasión el fútbol argentino no se detendrá, y River recibirá a Sarmiento el domingo 12 de octubre en el Monumental, y seguramente el Muñeco perderá a algunos futbolistas, como podrían ser los argentinos Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, los colombianos Juanfer Quintero y Kevin Castaño y el paraguayo Matías Galarza Fonda.

Díaz, cuestionado por parte de los hinchas, hoy día compite por los puestos en la zaga con Lautaro Rivero y Lucas Martínez Quarta, una posición en la que también aparecen Juan Portillo y Sebastián Boselli como variantes.

La reacción de Gallardo luego de la derrota de River ante Riestra

El abrupto retiro de Marcelo Gallardo del campo de juego tras la derrota de River Plate ante Deportivo Riestra en el estadio Monumental generó un fuerte debate entre los espectadores y en las redes sociales. La reacción del entrenador, quien se dirigió de inmediato al vestuario sin esperar a sus jugadores, contrastó con su habitual comportamiento y sorprendió a los hinchas del Millonario.

Video la reaccin de Marcelo Gallardo tras la derrota de River Plate frente Deportivo Riestra

El encuentro, que finalizó con un 2-1 a favor de Riestra, marcó la cuarta derrota consecutiva para el conjunto de Núñez en la actual campaña. Apenas el árbitro Pablo Echavarría señaló el final del partido, Gallardo abandonó el campo en medio de una intensa silbatina proveniente de las tribunas. Esta actitud resultó inusual, ya que en situaciones adversas anteriores el técnico solía permanecer junto a sus futbolistas, saludarlos y ejercer un rol de contención frente a la reprobación del público.

Durante los 90 minutos, el ambiente en Núñez fue tenso y la presión se intensificó tras consumarse el resultado adverso. El accionar de Gallardo fue registrado por aficionados desde la tribuna, ya que las imágenes no fueron captadas por la transmisión oficial del partido. En ellas se observa cómo el entrenador, visiblemente molesto, se retira del campo mientras los hinchas expresan su descontento con silbidos dirigidos a los jugadores.

La reacción del técnico no tardó en generar debate en las redes sociales, donde varios simpatizantes cuestionaron su decisión de no acompañar al plantel en ese momento crítico. No obstante, en la conferencia de prensa posterior, Gallardo asumió el peso de la derrota.