Lapidario: River profundizó su peor racha histórica en 15 años

Semana de knock out para el River de Marcelo Gallardo, que perdió la serie contra Palmeiras por lo que quedó eliminado de la Libertadores y cayó 2-1 en el Más Monumental ante Deportivo Riestra, que marcó un gol y ganó por primera vez en sus historia como visitante ante el millonario. Este último encuentro es un dolor de cabeza para el club que alcanzó una dura cifra negativa.

El presente del millonario no es bueno a pesar de que en su plantel tiene a MG como entrenador y líder, lo soñado por la mayoría de los hinchas, y un plantel al cual se le inyectaron millones de dólares para ser candidato en todos los frentes posibles. Ahora el margen de error se achicó con el torneo doméstico y su futuro en la Copa Argentina que se definirá el próximo jueves ante Racing desde las 18 en el Gigante de Arroyito (estadio de Rosario Central).

Mientras tanto, el equipo no logra hilar una cadena de buenos resultados que le lleven tranquilidad y lo dejen mejor parado de cara al futuro. Todo lo contrario, porque sigue sumando marcas negativas que profundizan el enojo de sus hinchas. Con la derrota ante el malevo, el club lleva cuatro derrotas consecutivas (2-1 en la idea frente a Palmeiras, 2-0 visitando a Atlético Tucumán, 3-1 vuelta contra el verdao y el 2-1 frente a Riestra).

Esos números obligan a retrotraerse en la historia y volver a 2010 cuando River también perdió cuatro veces consecutivas, siendo la última vez hasta la fecha. En aquella oportunidad fue frente a Newell’s, Lanús, Argentinos Juniors y el superclásico ante Boca. En aquel momento el entrenador del equipo era Leonardo Astrada y Gallardo era jugador del plantel.

El picante recibimiento de los hinchas para River: silbidos y un tremendo cantito contra el plantel

El Monumental vivió este domingo un clima de alta tensión en la previa del duelo entre River y Deportivo Riestra, correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura. El malestar de los hinchas, que ya había quedado en evidencia en el Allianz Parque tras la eliminación ante Palmeiras por la Copa Libertadores, se trasladó sin filtros a Núñez. Como en Brasil, la tribuna se expresó con el ya tradicional cántico de “a ver si nos entendemos”, que apunta directamente a la entrega de los futbolistas.

Kevin Castaño y Miguel Borja, los más silbados por los hinchas

Al mismo tiempo, hubo silbidos contra varios de los jugadores que integraron la formación inicial del Millonario. La derrota ante el Verdao en las semifinales de la Libertadores fue el detonante del enojo generalizado: los comandados por Marcelo Gallardo cayeron por un global contundente (5-2), mostrando un nivel de juego muy inferior al rival, sobre todo en el encuentro de ida en casa, y quedando expuesto tanto en lo colectivo como en lo individual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxibenozzi/status/1972419859754725878&partner=&hide_thread=false El grito de guerra de los hinchas de River a los jugadores… pic.twitter.com/pneb9DSGqx — Maxi Benozzi (@maxibenozzi) September 28, 2025

Los hinchas, que esperaban un protagonismo mayor tras la fuerte inversión realizada desde el regreso del Muñeco, no toleraron la pobre imagen ofrecida en la serie, con un equipo que prácticamente no generó situaciones de peligro y que se mostró muy endeble en defensa, con desconcentraciones insólitas. En ese marco, la bronca se trasladó directamente a una serie de futbolistas apuntados. Durante el anuncio de la formación, Kevin Castaño y Miguel Borja fueron los más reprobados.

De hecho, la silbatina bajó de manera contundente desde los cuatro costados del estadio. Ambos hombres supieron ser piezas clave, sobre todo el volante, que arribó como una apuesta fuerte, pero no rindieron lo esperado: el Colibrí mostró poca eficacia en los partidos decisivos y el mediocampista colombiano fue apuntado por su bajo nivel en el medio. Entre los suplentes, también recibieron cuestionamientos Sebastián Boselli y Matías Galarza Fonda, incorporaciones recientes que no convencen.

Gallardo sigue teniendo respaldo

Ya con el equipo en la cancha, los fanáticos explotaron al unísono con un mensaje que dejó clara la exigencia de la gente: “Ustedes mátense en la cancha, que acá en la tribuna los vamos a alentar…”. La letra, repetida como un grito de guerra, reclamó compromiso, sacrificio y corazón, remarcando que La Banda “es un club que debe salir campeón”. En contraste, por supuesto, el DT fue nuevamente ovacionado, ratificando que su figura aún conserva el respaldo de la mayoría pese a la irregularidad en los resultados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juanbalbi9/status/1972402733803307492&partner=&hide_thread=false Los colombianos Kevin Castaño y Miguel Borja fueron silbados por el hincha de River. pic.twitter.com/KbXUvkx6Q1 — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) September 28, 2025

El enojo no recae sobre el entrenador, sino en el plantel y en un funcionamiento colectivo que parece no despegar. La eliminación ante el Verdao, con un nivel de juego muy bajo y una brecha notoria con uno de los gigantes del país sudamericano, dejó expuesta la distancia entre la inversión realizada y el rendimiento dentro de la cancha. Así, el duelo ante Riestra se transformó en un termómetro del vínculo entre la parcialidad y los jugadores, sobre todo pensando en el liderato de su grupo en el certamen doméstico.