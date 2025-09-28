River se cae a pedazos: volvió a jugar mal y Riestra le ganó en el Monumental

El Millonario, tras su eliminación en los cuartos de final de la Libertadores ante Palmeiras, no pudo escalar a la punta de su grupo y ya acumula cuatro derrotas consecutivas.

El sorprendente Deportivo Riestra dio la nota en el Monumental y tumbó a River , todavía golpeado por su eliminación en la Copa Libertadores frente al Palmeiras: le ganó con astucia por 2-1, le sacó cuatro puntos en la tabla del grupo A y ya está en zona de clasificación a la Sudamericana 2026. Por su parte, el Millonario acusó el impacto de la caída en cuartos de final del certamen internacional, otra vez jugó mal y no encuentra al 11 ideal. Ahora, encima, se le viene Racing por Copa Argentina...

Con la misión de ganar para escalar a la primera posición de su grupo, River comenzó el encuentro siendo incisivo, buscando juntar pases en la mitad de la cancha y con Juanfer Quintero como manija en la zona de gestación. De hecho, el volante colombiano tiró un lindo caño y contó con la chance inaugural para el local de tiro libre. Sin embargo, antes de los 15' iniciales, los de Marcelo Gallardo sufrieron un duro golpe y una vez más de pelota parada: con un cabezazo certero dentro del área, Agustín Alonso puso el 1-0 para Riestra .

ARRIBA EL MALEVO EN EL MÁS MONUMENTAL: Alonso puso el 1-0 de Riestra ante River.

Pese al baldazo de agua fría, el anfitrión no cesó con los ataques y empujó al Malevo contra su propio arco. Marcos Acuña en primera instancia, con un buen centro; y Maximiliano Salas después, con un disparo seco, exigieron a Nacho Arce, que se iba convirtiendo poco a poco en el mejor de su equipo. Paulo Díaz erró una chance insólita al lado de la meta, pero casi al instante lo salvó Giuliano Galoppo: en la acción posterior, el mediocampista ex Banfield le pegó de volea para sellar el empate.

¡DE NO CREER LO QUE SE PERDIÓ PAULO DÍAZ!



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

UN MEDIOCAMPISTA CON GOL: Galoppo estampó el 1-1 de River contra Riestra en el Más Monumental.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

El empuje de los de Núñez contrastó, aún así, con su claridad para construir jugadas colectivas: le costó horrores encontrar sociedades y algunos futbolistas, como Miguel Borja, mostraron un nivel bajísimo. Así y todo, Galoppo pudo haber puesto en ventaja a La Banda con una ejecución lejana que hizo lucir al golero rival. River merecía estar por encima en el marcador, sí, pero volvió a cometer errores casi calcados a los que experimentó ante Palmeiras por Copa Libertadores.

En el complemento, el Millonario volvió a tomar el control del balón, aunque sin profundidad. Mientras tanto, los de Gustavo Benítez aguardaron expectantes por algún contraataque, que llegó a los 53': Pablo Monje lo revoleó al área, Fabricio Bustos se desconcentró, Pedro Ramírez le ganó al lateral con el cuerpo y disparó al poste de Franco Armani, que dejó un hueco enorme para que los del Bajo Flores se pongan arriba otra vez.

LLEGÓ EL SEGUNDO DEL MALEVO: Ramírez anotó el 2-1 de Riestra contra River.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

Lo curioso es que, apenas unos segundos después, ocurrió algo similar en la vereda de enfrente. La pelota quedó boyando sin que ningún defensor pudiera rechazarla, Castaño logró bajarla del aire y el Colibrí, con algo de suerte, sacaba un latigazo para igualar un partido chivo. Sin embargo, el colombiano se encontraba en posición adelantada y el árbitro Pablo Echavarría anuló el tanto correctamente.

NO PUDO CORTAR SU MALA RACHA: por un offside del propio Colibrí, no valió el gol de Borja para el 2-2 de River contra Riestra.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

Tras la conquista anulada, el Monumental empezó a mostrarse impaciente. Para cambiar la tesitura del cotejo, el DT hizo ingresar a Santiago Lencina y a Nacho Fernández, que no fueron capaces de imprimirle otro ritmo a un elenco cansino y sin ideas, lejos de lo que suele mostrar el entrenador. Aún así, el ex Gimnasia y Temperley, de testa, estuvo a punto de empardar y solo se lo impidió Arce. En medio de la tensión entre hinchas y plantel, Salas fue expulsado por insultar al juez.

¡ARCE VOLÓ Y EVITÓ EL EMPATE DE RIVER!



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

El único de los suplentes que irrumpieron en el campo de juego y se diferenció de sus compañeros fue Facundo Colidio, quien con un par de arremetidas individuales complicó a los zagueros del puntero del grupo A. Igualmente, Riestra pudo haber liquidado el pleito, pero Gabriel Obredor no pudo vencer la resistencia del guardameta campeón del mundo con la Selección Argentina. Las secuelas de la caída ante el Verdao parecen continuar: River es una sombra de lo que alguna vez y la crisis futbolística, pese a la espalda de Gallardo, no para de agudizarse. Además, se despidió con una tremenda silbatina.

El resumen del River-Riestra

Formación de River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Maximiliano Salas y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Los 11 para esta tarde frente a Deportivo Riestra en casa #TorneoBetano | #VamosRiver
— River Plate (@RiverPlate) September 28, 2025

Formación de Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolas Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensariestra/status/1972395966377738411&partner=&hide_thread=false



Estos son los 11 titulares para la fecha 10 del #TorneoClausura ante River Plate desde las 18:00hs en el Estadio Más Monumental.#RiestraEsFamilia pic.twitter.com/CaBK2EDjru — Deportivo Riestra (@prensariestra) September 28, 2025

Estadio: Monumental.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Televisión: ESPN Premium.

Goles: Giuliano Galoppo (25'); Antony Alonso (12'), Pedro Ramírez (51').