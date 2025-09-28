River le empató a un durísimo Riestra con un golazo de Galoppo

El Millonario podrá escalar a la punta de su zona si suma de a tres y, de yapa, sacará ventaja en la Tabla Anual pensando en la Copa del año que viene.
paCon la misión de ganar para escalar a la primera posición de su grupo, River comenzó el encuentro siendo incisivo, buscando juntar pases en la mitad de la cancha y con Juanfer Quintero como manija en la zona de gestación. De hecho, el volante colombiano tiró un lindo caño y contó con la chance inaugural para el local de tiro libre. Sin embargo, antes de los 15' iniciales, los de Marcelo Gallardo sufrieron un duro golpe y una vez más de pelota parada: con un cabezazo certero dentro del área, Agustín Alonso puso el 1-0 para Riestra.
Pese al baldazo de agua fría, el anfitrión no cesó con los ataques y empujó al Malevo contra su propio arco. Marcos Acuña en primera instancia, con un buen centro; y Maximiliano Salas después, con un disparo seco, exigieron a Nacho Arce, que se iba convirtiendo poco a poco en el mejor de su equipo. Paulo Díaz erró una chance insólita al lado de la meta, pero casi al instante lo salvó Giuliano Galoppo: en la acción posterior, el mediocampista ex Banfield le pegó de volea para sellar el empate.
La previa del River-Riestra
Luego de la eliminación por Copa Libertadores ante el Palmeiras, River vuelve a poner el foco en el certamen doméstico: por la fecha 10 del Torneo Clausura, el Millonario recibe a Deportivo Riestra, desde las 18, con la intención de quedar como líder de la Zona A. El encuentro tiene como árbitro principal a Pablo Echavarría, secundado desde el VAR por Lucas Novelli. Por otra parte, el compromiso es transmitido por la pantalla de ESPN Premium.
Formación de River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Maximiliano Salas y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
Formación de Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolas Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
