Deportes La Mañana River River le empató a un durísimo Riestra con un golazo de Galoppo

El Millonario podrá escalar a la punta de su zona si suma de a tres y, de yapa, sacará ventaja en la Tabla Anual pensando en la Copa del año que viene.







paCon la misión de ganar para escalar a la primera posición de su grupo, River comenzó el encuentro siendo incisivo, buscando juntar pases en la mitad de la cancha y con Juanfer Quintero como manija en la zona de gestación. De hecho, el volante colombiano tiró un lindo caño y contó con la chance inaugural para el local de tiro libre. Sin embargo, antes de los 15' iniciales, los de Marcelo Gallardo sufrieron un duro golpe y una vez más de pelota parada: con un cabezazo certero dentro del área, Agustín Alonso puso el 1-0 para Riestra.

Pese al baldazo de agua fría, el anfitrión no cesó con los ataques y empujó al Malevo contra su propio arco. Marcos Acuña en primera instancia, con un buen centro; y Maximiliano Salas después, con un disparo seco, exigieron a Nacho Arce, que se iba convirtiendo poco a poco en el mejor de su equipo. Paulo Díaz erró una chance insólita al lado de la meta, pero casi al instante lo salvó Giuliano Galoppo: en la acción posterior, el mediocampista ex Banfield le pegó de volea para sellar el empate.