Las explosivas declaraciones de Oscar Ruggeri contra Marcelo Gallardo por el presente de River

Como salía hacerlo cuando era futbolista, Oscar Ruggeri salió con los tapones de punta . Esta vez, desde su rol como periodista en el programa F90 de ESPN y con el entrenador de River Marcelo Gallardo en la mira debido a su actitud tras perder en condición de local frente a Riestra, sumando cuatro derrotas consecutivas algo que no conseguía desde hace 15 años.

Es que una vez consumada la derrota y la reprobación de los hinchas que bajaba por las tribunas del Más Monumental, el entrenador se metió directamente a los vestuarios sin esperar a los jugadores. Este accionar fue motivo de una dura crítica hecha por Ruggeri.

“ Gallardo es el primer responsable. Cuando gana, decimos que Gallardo es fundamental, pero ahora es el responsable de este momento. Salvo unos casos, la mayoría de los jugadores que trajo yo también los voy a buscar. No sé por qué no encuentra el equipo. Hace rato vengo diciendo que para mí el gran problema lo tiene en el medio. River tenía que ganar esta Copa Libertadores” , cuestionó Ruggeri sobre el presente del equipo.

Gallardo-Ruggeri

Por otra parte hizo referencia a la espalda que tiene el entrenador en el club que le permite, aún con este presente, seguir entrenando al millonario: "Esto a otros se los lleva puesto. Gallardo para la gente es intocable, porque es Gallardo y ganó todo lo que ganó. Si fuese otro, el fin de semana dirigía el de la Reserva. No se sostenía otro entrenador después de la Copa”.

Por otra parte, se refirió a la actitud del entrenador con los jugadores: “Se tiene que quedar a esperar a los jugadores. Como siempre espera cuando saludan y ganan. Estamos todos juntos”.

La reacción de Gallardo luego de la derrota de River ante Riestra

El abrupto retiro de Marcelo Gallardo del campo de juego tras la derrota de River Plate ante Deportivo Riestra en el estadio Monumental generó un fuerte debate entre los espectadores y en las redes sociales. La reacción del entrenador, quien se dirigió de inmediato al vestuario sin esperar a sus jugadores, contrastó con su habitual comportamiento y sorprendió a los hinchas del Millonario.

El encuentro, que finalizó con un 2-1 a favor de Riestra, marcó la cuarta derrota consecutiva para el conjunto de Núñez en la actual campaña. Apenas el árbitro Pablo Echavarría señaló el final del partido, Gallardo abandonó el campo en medio de una intensa silbatina proveniente de las tribunas. Esta actitud resultó inusual, ya que en situaciones adversas anteriores el técnico solía permanecer junto a sus futbolistas, saludarlos y ejercer un rol de contención frente a la reprobación del público.

Durante los 90 minutos, el ambiente en Núñez fue tenso y la presión se intensificó tras consumarse el resultado adverso. El accionar de Gallardo fue registrado por aficionados desde la tribuna, ya que las imágenes no fueron captadas por la transmisión oficial del partido. En ellas se observa cómo el entrenador, visiblemente molesto, se retira del campo mientras los hinchas expresan su descontento con silbidos dirigidos a los jugadores.

Video la reaccin de Marcelo Gallardo tras la derrota de River Plate frente Deportivo Riestra

La reacción del técnico no tardó en generar debate en las redes sociales, donde varios simpatizantes cuestionaron su decisión de no acompañar al plantel en ese momento crítico. No obstante, en la conferencia de prensa posterior, Gallardo asumió el peso de la derrota.

Las declaraciones de Marcelo Gallardo

“Me hago responsable. La situación indica que hemos probado de diferentes maneras, hemos dado oportunidades y el equipo no ha fluido. Me hago cargo, pero seguiré en la búsqueda. No me voy a detener en eso. Me deja enseñanzas todo el tiempo el fútbol. Partido a partido. Y yo no me voy a detener, voy a seguir buscando e intentando. Lo que menos está en mi cabeza es claudicar”, indicó el Marcelo Gallardo en conferencia de prensa.

El aspecto anímico y la gestión de la confianza dentro del grupo también formaron parte de la autocrítica de Gallardo. Se definió como una persona optimista y convencida de que el trabajo es el camino para superar las adversidades, aunque advirtió que la situación actual exige carácter y personalidad. “El fútbol te presenta estas dificultades. Cuando estás bien tenés que agarrarlo con los dientes y tenés que apretarlos y arrastrarte con eso y cuando estás mal tenés que tener la templanza, los huevos para salir”, expresó el entrenador.

image

De cara al próximo compromiso ante Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina, Gallardo calificó el encuentro como una “final” y remarcó la necesidad de dejar atrás la frustración reciente. “Será una final que tenemos que jugar. Por lo que representa el partido tenemos que prepararnos para eso. Limpiar de esta frustración”, declaró el técnico de River.

En su reflexión sobre el perfil que espera de sus dirigidos, Gallardo insistió en que la pasión es un requisito innegociable para representar al club. “Si hay algo que no puede no plasmarse es jugar con pasión. El fútbol se juega con pasión. Luego si errás pases, te perdés un gol, a mi no… Pero el equipo que me representa es el que juega con pasión y que lo sostenga. Yo ya he vivido de todas las experiencias así que sé de qué se tratan los diferentes momentos en el fútbol”, sentenció el DT.