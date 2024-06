Los escándalos de infidelidad de Pedro Gallese, el arquero que hace historia en Perú y la MLS

Gallese 1.jpg Gallese, el arquero de Perú en la Copa América 2024.

Su esposa rápidamente salió a aclarar la situación en Instagram ante la inmensa cantidad de mensajes y menciones que tuvo desde que se conoció la noticia: "Para informar y comunicar a todas las personas que gentilmente se han comunicado conmigo para hacerme saber sobre la situación de mi aún esposo”.

“Pues hago saber que el día de hoy pongo fin a mi relación matrimonial con el señor Pedro Gallese, espero su comprensión y respeto hacia mi persona y mis hijos, ya que la figura pública es él y es el único que podría responder ante esta situación. Gracias".

Gallese debió seguir afrontando sus compromisos con Alianza Lima -al año siguiente fue transferido a Orlando City, de la MLS de Estados Unidos, donde sigue en la actualidad-, y luego de una victoria le dedicó el triunfo a su ex pareja: "Estoy feliz con el resultado de ahora y se lo dedico a mi señora, que sé que está pasando por momentos bastante difíciles por los errores que yo he tenido".

"No me justifico, pero lo único que quiero es que me dé una oportunidad y pelear solamente por mi familia. Solo me queda decirte, Claudia, que me perdones, sé que tuve un error muy grande y solamente te pido una oportunidad para recuperarte, recuperar tu confianza y recuperar mi familia", añade.

Gallese 2.jpg Gallese, fundamental para Perú en la Copa América.

Aunque no hubo un comunicado que oficializara la reconciliación de la pareja, semanas más tarde el arquero compartió un video en Instagram donde le cantaba a Díaz junto a un grupo de mariachis. "Cambia de cara, Clau. Soy testigo de la verdad a diferencia de otros", dice el tema. El regreso de la pareja se dio oficialmente en 2021 cuando el arquero compartió una historia besándose junto al siguiente mensaje: "Tu mirada que día a día me enamora".

La nueva acusación de infidelidad para Pedro Gallese antes de la Copa América 2024

La pareja dejó atrás los conflictos y Díaz aceptó irse a vivir a Estados Unidos con él. Sin embargo, en la previa de la Copa América 2024 un nuevo escándalo en redes sociales puso en jaque la relación. Todo surgió por un comentario en un post de Gallese en Instagram, donde una modelo mexicana lo amenazó con enviarle mensajes a su mujer "revelándole toda la verdad".

"Claudia, tengo mucho qué contarte y sobre todo, mostrarte pruebas de tu esposo. No hablo por hablar, tengo pruebas así que neta, escríbeme al privado para que puedas ver a tu esposo siéndote infiel”, fue uno de los mensajes", decía uno de los comentarios al post del arquero.

Pedro Gallese y su esposa.jpg Pedro Gallese y su esposa en una foto que compartieron en las redes sociales para el Año Nuevo 2024.

En esta ocasión, ni Díaz ni Gallese publicaron un anuncio oficial sobre su relación, pero ambos tomaron una decisión compartida en las redes sociales: decidieron bloquear los comentarios en sus publicaciones.

Pero Gallese no sólo afronta la tormenta en su vida privada, sino que en la selección de Perú tampoco atraviesa un momento feliz. Por el contrario, el equipo dirigido por Jorge Fossatti marcha último en las Eliminatorias de cara al Mundial 2026, con apenas dos puntos. Y en la Copa América 2024 afronta un partido decisivo contra la Selección Argentina, en el que debe ganar para tener chances de acceder a los cuartos de final, después de haber empatado en el debut contra Chile y perdido en el segundo encuentro del torneo frente a Canadá.

El arquero llegó a la competencia en Estados Unidos como una de las figuras de la MLS, ya que por sus actuaciones en Orlando City -el clásico de Inter Miami y Lionel Messi- fue elegido el mejor en su puesto de la última temporada de la liga estadounidense. También es una referencia histórica en el seleccionado peruano, donde superó los 100 partidos disputados desde que debutó en 2014.