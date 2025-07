Gustavo Costas rompió el silencio y habló de la polémica salida de Maxi Salas

Embed Gustavo Costas en conferencia:



Gustavo Costas habló tras la polémica salida de Maxi Salas

Luego del triunfo 3-1 frente a San Martín de San Juan por la Copa Argentina, Gustavo Costas habló sin filtros en conferencia de prensa y expresó su molestia: “Se ve que estamos mejor que todos… si nos vienen a buscar a los jugadores a nosotros. Yo llamo a los jugadores también, pero si está cerrado no. Es más, si apenas me dicen que no o me dudan, ya no vuelvo a llamar. Yo no me voy a meter en el puterío este”.