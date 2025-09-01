Patagonia Rugby Club es campeón del Regional del femenino y jugará el Nacional

El equipo neuquino se impuso el fin de semana en el certamen disputado en Comodoro Rivadavia.

El rugby femenino de la Unión del Alto Valle sigue dando que hablar a nivel zonal. El último fin de semana se disputó el Regional Patagónico de Clubes en Comodoro Rivadavia y los equipos de Neuquén y Río Negro fueron grandes protagonistas. De hecho, en mayores Patagonia Rugby Club se quedó con el título al ganarle una final electrizante a Marabunta por 17 a 15.

El conjunto neuquino se quedó con el máximo trofeo que estaba en juego con una campaña impecable que incluyó cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones. En fase de grupos, las vestidas de verde, rojo y blanco superaron a San Jorge RC de Caleta Olivia 19 a 12, luego a Jabalíes de El Bolsón y después en semis a Deportivo Portugués 12 a 5.

En el otro grupo, además de Marabunta, estuvieron Zorros Rugby de Caleta Olivia y Bigornia de Rawson. El equipo cipoleño dejó afuera a San Jorge RC, que había pasado segundo en la otra zona.

Todos los encuentros se disputaron entre sábado y domingo en la mencionada ciudad chubutense. El formato de juego es "ten", es decir con diez jugadoras por equipo.

Las campeonas fueron: María Martínez, Yesica Oyola, Micaela Guerci, Marcia Malipil, Camila Herrera, Keren Riquelme, Antonella Arias, Agustina Nogales, Solange Núñez, Malena Busenberg, Génesis Guzmán, Agustina Giomatti, Abigail Barros, Karen Flores y Luciana Montaña.

Con la obtención del título, Patagonia se quedó con el boleto para el Nacional de la disciplina, que se disputará el 4 de octubre en Villa Carlos Paz, Córdoba.

“Todavía no caigo, es un orgullo enorme porque somos un equipo prácticamente nuevo. De 15 chicas, más de la mitad arrancaron este año. Venimos trabajando desde febrero y hoy verlas dejar todo en la cancha me emociona. Este campeonato también es gracias a mi mamá, que siempre me apoyó y motivó”, dijo la capitana Agustina Giomatti al medio chubutense Pasta de Campeón, apenas terminado el torneo.

Las juveniles de Marabunta fueron contundentes

La Hormiga sigue dominando en las divisiones formativas a nivel patagónico, ya que se impuso 37 a 0 sobre Trelew RC y así se quedó con el título que les dio el boleto para el Nacional de la categoría.

Cabe recordar que el club rionegrino ha formado a varias jugadoras que llegaron a la selección nacional femenina de rugby, como los casos de Micaela Pallero, Mayra Genghini y Candela Juan.