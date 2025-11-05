Quién es el empresario amigo del Chiqui Tapia a quien investigan por lavado de dinero

Se trata del dueño de la empresa que es principal auspiciante de la camiseta de Barracas Central.

Ariel Vallejo es un empresario conocido por el ambiente del fútbol. Además de ser hincha de Racing, su empresa, "Sur Finanzas" , es principal sponsor del Barracas Central del Chiqui Tapia y del torneo de primera división del fútbol argentino. Además, también auspicia a Banfield y Platense.

En su cuenta de Instagram, donde suma más de 30 mil seguidores, tiene fotos con Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Diego Milito , entre muchos otros.

En los últimos días, la Justicia, a través de la PROCELAC, informó que está investigado por lavado de dinero.

La presunta maniobra ilegal habría movido más de 6.000 millones de pesos sin justificación.

Según contó el periodista Gustavo Grabia en Radio Con Vos, Vallejo quería ponerle el nombre de su casa de cambios a la camiseta de Racing, pero eso no prosperó porque en la dirigencia sabían que él era financista de la barra.

El empresario es hincha de Racing, posee un palco en el Cilindro, y aparece ligado a Raúl “Huevo” Escobar, ex jefe de la barra brava del club.

La PROCELAC investiga crecimiento exponencial de ganancias de su empresa, que es "la típica financiera del conurbano a tasas muy altas", explica Grabia.

Qué es la PROCELAC y qué esta investigando

Se trata de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, una unidad especializada del Ministerio Público Fiscal de Argentina que investiga delitos económicos complejos como el lavado de dinero.

El mecanismo habría implicado que ingresaba plata en una constructora y ese dinero comenzaba a ser distribuido a otras empresas y había, presuntamente, facturas apócrifas para justificar gastos.

Según el informe, el dinero fue enviado sin respaldo documental a casas de cambio, clubes de fútbol, sociedades agroganaderas, droguerías y agencias marítimas, entre otros destinos. Parte de los fondos también habrían terminado en empresas creadas pocos meses antes, lo que refuerza la hipótesis de un mecanismo diseñado para fragmentar, dispersar y ocultar el origen y el destino real del capital.

El período en el que Sur Finanzas y la AFA empezaron a tener vínculo también está bajo investigación.

Las reveladoras declaraciones de Vallejo

En 2023, el empresario le dio una nota a Clarín en la que dio detalles muy puntuales. "No me gusta que le digas 'una financiera' a mi empresa. Esa palabra tiene mala fama y me hace quedar como un usurero", comenzó diciendo Vallejos al periodista que le realizó la nota, dejando en claro qué es su compañía.

Luego, el dueño de la empresa, también dio detalles de cómo llegó a los clubes de la AFA y develó que tiene buena relación con Tapia. "Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Le prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación. Además, soy sponsor de Barracas Central".

En aquel momento, la chance de ser sponsor principal de Racing estaba sobre la mesa, e incluso el empresario llegó a contar detalles de la operación, pero eso finalmente no sucedió.

Luego de que estallara el escándalo con su empresa, Vallejo publicó un estado de whatsapp en el que escribió: "La traición viene de adentro".