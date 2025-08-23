Xabi Alonso defendió a Franco Mastantuono de la polémica por su nombre y lo elogió en conferencia de prensa

El entrenador se refirió a la polémica pública que se generó debido a su nombre y no descartó que Franco sea titular el domingo.

Xabi Alonso , entrenador del Real Madrid , decidió volver a citar a Franco Mastantuono para un nuevo duelo que tendrá lugar este domingo a las 16.30 frente al Real Oviedo ante su fascinación alimentada del alto nivel que mostró el jugador de 18 años desde que llegó a la institución que es reconocida como una de las mejores a nivel Mundial. A su vez el entrenador volvió a elogiar al joven jugador que auguria un gran futuro en el club.

"No he hablado porque yo me centro en el jugador y lo veo bien a Franco . Lo he visto entrenando bien, con una integración muy buena con los compañeros . Parece que lleva más tiempo del que realmente lleva. El otro día lo vi bien. Entró con buen impacto y energía . Mañana entra en la convocatoria y tiene opciones como todos de poder jugar ", soltó el entrenador en conferencia de prensa.

Sumado a esto detalló las características futbolísticas que le permiten ser un comodín en el ataque del equipo: "Puede jugar en la última línea y también de enganche. En River jugó mucho de 10 y luego se fue acomodando de extremo. Tiene calidad para jugar en las dos posiciones, tiene movilidad y capacidad de asociación . Es un jugador al que le gusta asociarse, no solo tiene jugada individual".

VÍDEO | Xabi Alonso valora la rápida adaptación de Mastantuono: "Parece que lleva más tiempo con nosotros".



El entrenador madridista está "contento con la plantilla", aunque no la da por cerrada: "Hay que estar siempre preparados".

Lo llamativo es la polémica que se generó en torno al nombre de Mastantuono que fue coreado por los aficionados del merengue en su debut. Es que en España han levantado la polémica ya que lleva el mismo nombre (Franco) que el ex dictador que encabezó el Golpe de Estado de 1936 en España. Ante esta discusión simbólica, Alonso se refirió a cómo está el jugador: "Yo lo veo con una sonrisa más que con alguna preocupación".

Las miradas puestas en él: las repercusiones en España por el debut de Franco Mastantuono

En los medios deportivos de España solo se habla de Franco Mastantuono. El foco está puesto en él por su llegada al Real Madrid que sorpresivamente ha sido recibido como un ídolo en la institución por lo cual los medios se hicieron eco un día después de su debut oficial en la victoria ante Osasuna.

“La impresionante reacción del Bernabéu al debut de Mastantuono con el Real Madrid ”, se sorprendió el diario AS debido a la ovación que se llevó el jugador de 18 años que está cumpliendo un sueño. " Franco, franco, Franco", bajó de las tribunas del Santiago Bernabéu en referencia al jugador.

Por otra parte el diario Marca se hizo eco de las características deportivas del jugador que rápidamente demostró tener la valentía para intentar gambetas y hasta incluso tener la chance de marcar un tanto. "“El tiki-taka aburre al Bernabéu... y Mastantuono lo sabe“, escribió el medio y puntualizó: ”tiene el don del entretenimiento".

Por otra parte el diario deportivo Sport, también se hizo eco del jugador: “Mastantuono: un debut con más personalidad que acierto”, titula una columna donde profundiza: “El argentino no se escondió y dejó algunos detalles, pero le faltó contundencia en los metros finales”. El mismo sostiene que está llamado a ser el futuro del Madrid.

Por otra parte el reconocido periodista Josep Pedrerol hizo alusión al jugador en su programa llamado "El Chiringuito". Allí se deshizo en elogios para Mastantuono: "Mbappé es el lider de este Real Madrid y el Bernabéu tiene nuevo ídolo: Franco", esbozó en el inicio de su programa.